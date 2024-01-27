Вкусно, но не полезно: Диетолог предупредила об опасности покупных йогуртов

Бифидобактерии и лактобактерии, содержащиеся в йогурте, полезны для ЖКТ. В этом продукте также содержатся белок, кальций, прочие витамины и минералы. Они усиливают иммунитет в борьбе с различными бактериями и вирусами.

По данным издания, в 2023 году в России произвели свыше 167 млн литров йогурта. Это на 14% больше, чем в 2022 году. Правда, рассчитывать, что все йогурты хороши для организма, не стоит, особенно если у них большой срок годности.

«Полки магазинов сегодня переполнены разноцветными йогуртами и чаще всего с различными добавками (ягодами, цукатами, вареньем, печеньем, хлопьями, шоколадом и прочими наполнителями) и большим сроком годности. Это действительно вкусно и очень красиво, но на самом деле пользы в таких йогуртах нет», — пояснила Габдулхакова.

Из-за длительного срока хранения эти йогурты неинтересны для бактерий и, соответственно, для микрофлоры кишечника. Красители, которые содержатся в наполнителях, тоже небезопасны, особенно химические. Они могут вызывать аллергию. Причём некоторые — не сразу, а через какое-то время. И уж тем более не стоит покупать такие йогурты детям, ведь у них может случиться дерматит и пищевая аллергия.

По словам специалиста, чтобы выбрать полезный и питательный йогурт, нужно внимательно читать состав. В нём должно быть просто ферментированное молоко, то есть нет добавок. Жирность продукта должна составлять 4−5%, а срок годности быть небольшим. Те, кто любит йогурты с добавками, могут самостоятельно добавить в продукт орехи, фрукты, ягоды, курагу, семена, кокосовую стружку. К слову, йогурт можно приготовить и дома. Нужно купить готовую закваску. Литр молока подогреть до тёплого состояния, добавить закваску, оставить на ночь в тёплом месте. Утром всё будет готово. Чем жирнее молоко, тем полезнее йогурт.

Ранее выяснилось, что употребление йогуртов с пробиотиками и различных овощей влияет на психическое состояние и может уменьшить депрессию.