ВКонтакте стала официальной соцсетью Тотального диктанта

Жюри выбрало Томск — столицей Тотального диктанта в этом году, мероприятие пройдет по всему миру 20 апреля. В этот день на платформе VK Видео состоится 17-часовой марафон, в ходе которого можно будет написать диктант в онлайн формате, а также посмотреть прямые включения из других городов, участвующих в акции, с известными гостями в студии — писателем Андреем Герасимовым и комиком Евгением Чебатковым. Также зрители увидят автора текста Тотального диктанта-2024 — писательницу Анну Матвееву.