ВКонтакте стала официальной соцсетью Тотального диктанта

Жюри выбрало Томск — столицей Тотального диктанта в этом году, мероприятие пройдет по всему миру 20 апреля. В этот день на платформе VK Видео состоится 17-часовой марафон, в ходе которого можно будет написать диктант в онлайн формате, а также посмотреть прямые включения из других городов, участвующих в акции, с известными гостями в студии — писателем Андреем Герасимовым и комиком Евгением Чебатковым. Также зрители увидят автора текста Тотального диктанта-2024 — писательницу Анну Матвееву.
Пользователи, написавшие диктант на отлично, получат NFT-дипломы, которые можно будет выставить на витрину токенов в профиле ВКонтакте.
В 2024 году Тотальному диктанту исполняется 20 лет. В честь этой даты сервис «Шаги» запустил тематический вызов. С 1 по 20 апреля пользователям необходимо пройти 200 тысяч шагов. Участники, справившиеся с заданием, получат юбилейную виртуальную награду.
Тотальный диктант — один из самых известных российских просветительских проектов с многолетней историей, и мы рады стать его партнёром. Среди пользователей соцсети множество людей, которые постоянно учатся новому и совершенствуются, а наши инструменты и сервисы помогут ещё большему числу участников проверить и улучшить свои знания русского языка.
Вячеслав Беляков, директор фонда «Тотальный диктант», надеется, что сотрудничество с ВКонтакте увеличит количество участников акции, особенно среди молодой аудитории. «Благодаря этому всё больше и больше людей будут узнавать новое о русском языке, культуре и становиться грамотнее», — заключил он.
Регистрация на Тотальный диктант открывается сегодня, 10 апреля. Все подробности доступны в официальном сообществе акции ВКонтакте.