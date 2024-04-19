Включить Свифт: самая успешная певица планеты выпустила 17 песен о своем интимном

Это само по себе удивительно. Когда Тейлор Свифт получала в феврале очередную премию за альбом года (им стал упомянутый выше Midnights), то в своей речи она сделала специальный акцент: упомянула свою коллегу Лану Дель Рей, назвав ту «артисткой с великим наследием». Когда в тот же вечер было объявлено о скором выходе The Tortured Poets Department, то показалось, что певица будет ориентироваться там именно на Дель Рей. Уж слишком похоже было оформление пластинки на декадентскую образность Ланы, слишком близки по эстетике были названия грядущих песен. В конце концов, Лана Дель Рей, выпускающая как сборники стихов, так и альбомы spoken word (художественная декламация под музыку), тоже мнит себя поэтом. Да и влияние старшей подруги на Тейлор Свифт в музыкальном плане в последние годы было заметно: достаточно послушать хит Cardigan, чтобы в этом убедиться.