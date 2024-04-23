VK запустила литературный проект с писателями и библиотеками

Пользователи ВКонтакте и Одноклассников также смогут побороться за приз в Литературном челлендже, в котором топ-авторы сообществ поделятся литературными находками. Александра Ребенок, Иван Зайцев, Владимир Кошевой и Антон Лаврентьев расскажут, какие книги они читают в данный момент. К ним могут присоединиться и другие авторы. Пять самых читающих получат поощрения. Для того, чтобы выиграть, пользователи должны снять качественное видео с интересными визуальными решениями, эмоциональным и артистическим рассказом о книге. Победителя будут определять в конце каждого месяца.