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VK запустила литературный проект с писателями и библиотеками

Теперь пользователям ВКонтакте и Одноклассников доступны произведения русских классиков в новом формате.

Источник: пресс-служба VK

В честь Всемирного дня книги VK запустила онлайн-проект #ЛитературныйДневник. Писатели, издательства и библиотеки будут публиковать новеллы в формате Историй ВКонтакте и Моментов в Одноклассниках. Его специально разработала Студия Артемия Лебедева — российского дизайнера, предпринимателя, блогера и путешественника.

Под хештегом #ЛитературныйДневник участники разложат по диджитал-полкам произведения русских классиков и современных авторов.

Книги, которые будут размещены, выберут писатели Олег Рой, Александр Цыпкин, Дмитрий Кравченко, а также издательства Литрес, АСТ, Masters, библиотеки (в том числе Ленинка и РГБМ), медиа Фикбук, Грамота.ру и другие культовые проекты.

На экранах пользователей в новом виртуальном формате появятся произведения Александра Пушкина, Льва Толстого, Антона Чехова, Николая Гоголя, Ивана Бунина, а также Александра Цыпкина, Бориса Гройса и многих других авторов.

Пользователи ВКонтакте и Одноклассников также смогут побороться за приз в Литературном челлендже, в котором топ-авторы сообществ поделятся литературными находками. Александра Ребенок, Иван Зайцев, Владимир Кошевой и Антон Лаврентьев расскажут, какие книги они читают в данный момент. К ним могут присоединиться и другие авторы. Пять самых читающих получат поощрения. Для того, чтобы выиграть, пользователи должны снять качественное видео с интересными визуальными решениями, эмоциональным и артистическим рассказом о книге. Победителя будут определять в конце каждого месяца.

По словам Марии Воробьевой, директор департамента по работе с сообществами VK, подростки всегда имеют доступ к телефону, из-за чего огромное количество времени они проводят в соцсетях.

Мы адаптируемся к нынешним реалиям и превращаем скроллинг соцсетей из способа получения так называемого дешевого дофамина в возможность расширить кругозор и приобщиться к литературе в привычном для молодых людей формате Историй.

Мария Воробьева
директор департамента по работе с сообществами VK

В дальнейшем использовании хештега #ЛитературныйДневник пользователи смогут привлечь как можно больше людей к чтению литературных произведений.