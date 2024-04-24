VK запускает набор в амбассадорскую программу для молодежи

Амбассадорская программа VK стартовала в 2018 году. Сегодня амбассадоры компании есть в 46 российских городах — от Калининграда до Владивостока. С момента запуска к ней присоединились более 400 человек из 90 вузов. Участники амбассадорской программы VK знакомят школьников и студентов с IT-индустрией, популяризируют новые технологии, а также рассказывают, как успешно развиваться и строить карьеру в сфере IT и digital.