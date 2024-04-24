VK запускает набор в амбассадорскую программу для молодежи

VK приглашает школьников и студентов принять участие в амбассадорской программе. В течение года участники будут проходить обучающие онлайн-интенсивы от ведущих экспертов команды креативных индустрий VK.
В 2024 году образовательная программа для амбассадоров включает в себя три направления:
- работа с контентом;
- публичные выступления;
- организация мероприятий.
Под кураторством популярного блогера Темы Пименова (Waterfork) участники научатся создавать и продвигать свой digital-контент. Также эксперты VK расскажут, как его продюсировать и использовать для этой цели нейросети, а также познакомят с устройством рекомендательных систем. Помимо прочего, амбассадоры получат доступ к образовательным проектам — Школе авторов VK и программе Digital Camp.
Программа завершится идеатоном, на котором участники презентуют проекты и смогут присоединиться в программе с участием менторов внутреннего стартап-акселератора. Лучшие амбассадоры прошлых наборов смогут продолжить развитие в роли бадди: им предстоит развивать комьюнити и помогать в адаптации новых участников. При поддержке VK они также получат доступ к организации собственных мероприятий и реализации проектов.
Присоединиться к программе могут все желающие от 16 до 25 лет. Для того, чтобы принять участие, нужно до 10 июня записать короткий творческий ролик, опубликовать его в VK Клипах и заполнить анкету на сайте.
С 10 по 27 июня будет открыт доступ к образовательной программе. Затем участники пройдут финальное тестирование, по итогам которого определится состав амбассадорской программы.
Амбассадорская программа VK стартовала в 2018 году. Сегодня амбассадоры компании есть в 46 российских городах — от Калининграда до Владивостока. С момента запуска к ней присоединились более 400 человек из 90 вузов. Участники амбассадорской программы VK знакомят школьников и студентов с IT-индустрией, популяризируют новые технологии, а также рассказывают, как успешно развиваться и строить карьеру в сфере IT и digital.