VK объявляет набор на оплачиваемую летнюю стажировку

VK открывает набор на оплачиваемую летнюю стажировку для студентов и молодых специалистов. Летняя стажировка пройдет по различным IT- и digital-направлениям, включая разработку фронтенда, бэкенда и мобильных приложений, искусственный интеллект, аналитику, тестирование, маркетинг и UI/UX-дизайн. Кроме того, появились новые специальности, такие как — DevOps-инженер, специалист по безопасности облаков, инженер машинного обучения, специалист по работе с инфлюенсерами.
Стажеров ждут в командах ВКонтакте, VK Маркет, VK Tech, VK Education, Mail.ru, VK WorkSpace, RuStore и других. Участники будут вовлечены в разработку проектов под руководством экспертов, решать задачи по обучению нейросетей, проводить продуктовые эксперименты, участвовать в разработке новых сервисов и запуске маркетинговых кампаний с популярными блогерами. Лучшие стажеры могут получить предложение о работе в компании.
Программа стажировки длится 3 или 6 месяцев и занимает от 20 до 40 часов в неделю. Формат и график зависят от вакансии: часть позиций предполагает очное присутствие в офисах в Москве, Санкт-Петербурге, Казани или Сочи, другие — удаленный или гибридный режим работы. Участники программы смогут присоединиться к закрытой вечеринке «Ночь стажера» в московском офисе VK.
Всем кандидатам предстоит пройти тестирование, HR- и техническое собеседования. Можно оставлять несколько заявок на разные позиции. Прием заявок на летнюю стажировку открыт на сайте.
Для многих студентов и выпускников карьера в IT начинается со стажировки в VK. Стажеры работают вместе с опытными членами нашей команды, решая те же задачи, что и штатные сотрудники. Это реальный прикладной опыт, который помогает ребятам по окончанию программы успешно развиваться в сфере технологий.