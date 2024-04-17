VK объявляет набор на оплачиваемую летнюю стажировку

VK открывает набор на оплачиваемую летнюю стажировку для студентов и молодых специалистов. Летняя стажировка пройдет по различным IT- и digital-направлениям, включая разработку фронтенда, бэкенда и мобильных приложений, искусственный интеллект, аналитику, тестирование, маркетинг и UI/UX-дизайн. Кроме того, появились новые специальности, такие как — DevOps-инженер, специалист по безопасности облаков, инженер машинного обучения, специалист по работе с инфлюенсерами.