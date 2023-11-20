VK Лектории открывают новые горизонты знаний

Первый VK Лекторий состоялся 12 ноября в тульском в креативном кластере «Октава». Так стендап-комик Евгений Чебатков поделился, как искусственный интеллект меняет мир юмора и влияет на будущее комедии, генеральный директор кластера «Октава» Дмитрий Барсенков объяснил, как создать популярное пространство, диетолог и нутрициолог Ирина Писарева рассказала, как новые привычки и здоровое питание помогают чувствовать себя лучше.

22 ноября в Астраханском драматическом театре выступят известные телеведущие Дмитрий Губерниев и Яна Чурикова, создатель wellness-бренда re-feel, соучредитель коммуникационного агентства SETTERS и образовательного проекта SETTERS EDUCATION Алина Чичина, эксперт по международным отношениям Константин Тябут и другие.

В декабре в Москве пройдет специальный новогодний выпуск VK Лектория — спикеры будут анонсированы позже. Трансляции мероприятий будут доступны эксклюзивно в VK Видео. Организаторы отмечают, что посетители узнают много нового о сложных темах и смогут свободно обсудить их с гостями мероприятия.

VK Лекторий появился вместе с музыкальным фестивалем VK Fest и каждый год был его тематической зоной, которая собирала зрителей с желанием получить новые знания. В 2023 году посетители фестиваля могли послушать лекции артистов, путешественников, ученых, спортсменов и журналистов. Среди них: актер Дмитрий Харатьян, главный редактор журнала «Правила жизни» Сергей Минаев, путешественник и писатель Федор Конюхов и заслуженный артист России Борис Смолкин.

VK Лекторий начал свое существование как часть фестиваля VK Fest с самого первого года. Лекции знаменитостей и экспертов всегда пользовались такой большой популярностью, что мы решили — наш лекторий должен расти и отправляться в другие регионы. Константин Сидорков директор музыкальных и событийных проектов VK