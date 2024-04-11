VK Fest 2024: новые города и любимые артисты

В парке «Ватан» в Уфе 1 июня выступят ЗВЕРИ, CREAM SODA, Хаски, Клава Кока, Ramil', Ольга Бузова и Юля Паршута. На острове Татышев в Красноярске 8 июня на сцену выйдут Баста, Mary Gu, Хаски, Ramil', INSTASAMKA, Konfuz и Юля Паршута. На Медальной площади в Олимпийском парке Сириуса (Сочи) 15 июня выступят ЗВЕРИ, CREAM SODA, Ramil', Andro, ELMAN, TONI, MONA, Kamazz, ВАЛЯ КАРНАВАЛ, Юля Паршута и приглашённый специальный гость.



Традиционно без фестивального настроения не останутся и жители столиц: в парке 300-летия Санкт-Петербурга 29—30 июня свои хиты исполнят Баста, МОТ, Элджей, OG Buda + MAYOT, XOLIDAYBOY, Ева Польна, Xcho и Юля Паршута, 25/17, «Три дня дождя», КАСПИЙСКИЙ ГРУЗ, Тося Чайкина, SODA LUV и многие другие. А в московских «Лужниках» 13 и 14 июля свои хиты исполнят 25/17, Тимати, «Три дня дождя», Ноггано, BUSHIDO ZHO, КАСПИЙСКИЙ ГРУЗ, XOLIDAYBOY, Ева Польна, SODA LUV, Найк Борзов и многие другие.