Визуализация календарного года вызвала споры в Сети

Один из пользователей Сети задал вопрос о том, как люди видят календарный год. Комментаторы разошлись во мнениях, так как каждый представляет месяцы по-разному. Об этом пишет The Mirror.

Автор публикации рассказал, что он представляет календарь в виде столбца: сверху январь, а затем следующие месяцы идут вниз по порядку. Пользователь думал, что так видят все, однако его мать говорит, что визуализирует тот же список, только по горизонтали.

Комментаторы под постом написали, что представляют календарь пирамид, спиралей и даже кругов.

Издание объясняет, что люди, которые в деталях представляют календарь, скорее всего страдают так называемой «календарной синестезией». Так, одна женщина рассказала, что она видит месяцы, выстроенные буквой «V» прямо перед собой. Другой же человек просматривал календарь в форме хулахупа, где декабрь всегда проходил через его тело вне зависимости от времени года.

Известно, что люди с календарной синестезией отвечают на вопросы о месяцах быстрее, чем те, у кого ее нет. Также они демонстрируют непроизвольные телодвижения, словно показывают что-то на реально существующем объекте.

Ранее ученые выявили, что молодые матери чаще видят иллюзорные лица в неодушевленных предметах.