Витамины спасут. Врач рассказала, как предотвратить появление седых волос
Седина считается первым признаком приближающейся старости. Когда седые волосы могут появиться у молодых?
Седина считается первым признаком приближающейся старости. Когда седые волосы могут появиться у молодых?
Известно, что седина может появиться у молодых. В одних случаях это вариант нормы, а в других — симптом заболеваний. Как разобраться в причинах ранней седины?
Об этом aif.ru рассказала врач-эндокринолог Юлия Сидоркина.
Цвет волос определяется меланином. Это пигмент, который вырабатывается в клетках — меланоцитах в волосяных фолликулах. Если выработка меланина прекращается, волосы теряют цвет и становятся седыми.
Выработка меланина ухудшается с возрастом, поэтому седые волосы служат признаком естественных возрастных изменений. Обычно первая седина появляется в 25−30 лет. Для монголоидной и европеоидной расы ранней сединой будет считаться появление седых волос до 25 лет, для негроидной расы — до 30 лет.
Считается, что мужчины начинают седеть раньше женщин. У сильного пола первые седые волосы появляются в зоне бороды и висков, у женщин — в затылочной и теменной области.
Основные причины — гормональные проблемы (нарушение функции щитовидной железы, гипофиза), заболевания пищеварительной системы, аутоиммунные заболевания и дефицит витаминов и микроэлементов (цинка, меди, железа, кальция, витаминов группы В и витамина D). Из-за повышенной потребности в витаминах и микроэлементах раннюю седину могут вызвать беременность и лактация, а также прием некоторых лекарственных препаратов, которые влияют на обмен витаминов и микроэлементов.
Раннюю седину может спровоцировать неблагоприятная экологическая обстановка (длительное и интенсивное воздействие электромагнитных волн или ультрафиолета), а также работа на вредных предприятиях или в непростых климатических условиях.
Поскольку на выработке меланина негативно сказывается недостаток белка, ранняя седина может быть следствием жестких диет или вегетарианства.
Во время стресса происходит выброс в кровь гормонов кортизола и адреналина, что приводит к спазму сосудов, ухудшению кровообращения и питания волосяных фолликулов. Так же стресс провоцирует образование свободных радикалов, которые повреждают меланоциты.
Одним из важных факторов в развитии седины служит генетика. Поэтому ранние седые волосы — норма для тех, у кого рано поседели родители.
Необходимо полноценно спать (не менее 7 часов), не пренебрегать физической нагрузкой и сбалансированно питаться (в рационе должно быть достаточное количество белка). Необходимо употреблять продукты, богатые Омега-3 жирными кислотами, витаминами группы В (молочные продукты, мясо, морепродукты и рыбу, орехи, авокадо, льняное и оливковое масло). Также необходимо пить достаточное количество воды.