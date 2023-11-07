Витамины спасут. Врач рассказала, как предотвратить появление седых волос

Известно, что седина может появиться у молодых. В одних случаях это вариант нормы, а в других — симптом заболеваний. Как разобраться в причинах ранней седины?

Об этом aif.ru рассказала врач-эндокринолог Юлия Сидоркина.

Цвет волос определяется меланином. Это пигмент, который вырабатывается в клетках — меланоцитах в волосяных фолликулах. Если выработка меланина прекращается, волосы теряют цвет и становятся седыми.

Выработка меланина ухудшается с возрастом, поэтому седые волосы служат признаком естественных возрастных изменений. Обычно первая седина появляется в 25−30 лет. Для монголоидной и европеоидной расы ранней сединой будет считаться появление седых волос до 25 лет, для негроидной расы — до 30 лет.

Считается, что мужчины начинают седеть раньше женщин. У сильного пола первые седые волосы появляются в зоне бороды и висков, у женщин — в затылочной и теменной области.

Что может спровоцировать появление ранней седины?

Основные причины — гормональные проблемы (нарушение функции щитовидной железы, гипофиза), заболевания пищеварительной системы, аутоиммунные заболевания и дефицит витаминов и микроэлементов (цинка, меди, железа, кальция, витаминов группы В и витамина D). Из-за повышенной потребности в витаминах и микроэлементах раннюю седину могут вызвать беременность и лактация, а также прием некоторых лекарственных препаратов, которые влияют на обмен витаминов и микроэлементов.

Раннюю седину может спровоцировать неблагоприятная экологическая обстановка (длительное и интенсивное воздействие электромагнитных волн или ультрафиолета), а также работа на вредных предприятиях или в непростых климатических условиях.

Поскольку на выработке меланина негативно сказывается недостаток белка, ранняя седина может быть следствием жестких диет или вегетарианства.

Может ли стресс быть причиной ранней седины?

Во время стресса происходит выброс в кровь гормонов кортизола и адреналина, что приводит к спазму сосудов, ухудшению кровообращения и питания волосяных фолликулов. Так же стресс провоцирует образование свободных радикалов, которые повреждают меланоциты.

Когда ранняя седина — норма?

Одним из важных факторов в развитии седины служит генетика. Поэтому ранние седые волосы — норма для тех, у кого рано поседели родители.

Как предотвратить появление седины?