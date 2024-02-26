Вирусологи оценили выводы ученых об осложнениях после вакцин от COVID-19

«Самая молодая платформа на основе мРНК вакцин. С этой платформы у нас данных недостаточно, которые были бы получены на широком объеме, на длительном временном интервале, поэтому тут много всяких сообщений, и единичных, и множественных случаев осложнений, которые могут быть связаны с этой платформой. В том числе развитие миокардитов, в том числе развитие сосудистых осложнений или даже внезапных смертей у пожилых пациентов. Эти платформы требуют дальнейшего изучения именно с длительным интервалом наблюдений после проведения вакцинаций», — пояснил Вознесенский.