Virgin Atlantic совершит первый перелет на топливе из растительных и животных жиров

Миллиардер, основатель Virgin Atlantic Ричард Брэнсон и министр транспорта Великобритании Марк Харпер станут пассажирами первого трансатлантического перелета на экологичном авиационном топливе (SAF), передает Reuters со ссылкой на авиакомпанию.

Состояние Брэнсона, по данным Forbes Real-Time, составляет $4,9 млрд. Основатель Virgin Group Ричард Брэнсон в сентябре объявил о создании коалиции по борьбе с изменениями климата «Стражи планеты» (Planetary Guardians). В коалицию войдут 14 лидеров мнений, в том числе актер Роберт Редфорд и экс-президент Колумбии Мануэль Сантос. Ее подход к решению экологических проблем Брэнсон описал как «планетарный».

Топливо, которое будет использовано для перелета 28 ноября, не содержит традиционного авиационного керосина, оно в основном изготовлено из использованного растительного масла, отходов животного жира и синтетического ароматического керосина из отходов кукурузы, сообщила Virgin Atlantic.

Полет, выполняемый самолетом Boeing 787, оснащенным двигателями Rolls-Royce Trent 1000, станет первым дальнемагистральным перелетом, который коммерческая авиакомпания совершит на 100% SAF.

Самолет, который получил название Flight100 от Virgin, вылетит из лондонского аэропорта Хитроу в 14:30 мск и прибудет в нью-йоркский аэропорт имени Джона Кеннеди в 22:40 мск. В авиаотрасли рассчитывают, что полет Virgin Atlantic подчеркнет необходимость оказания финансовой поддержки правительств авиакомпаниям, чтобы сделать SAF более доступным. Virgin сообщила, что после перелета двигатели самолета будут очищены от SAF и снова протестированы, прежде чем он вернется к эксплуатации на обычном авиационном топливе.

Авиакомпании делают ставку на топливо, изготовленное из отходов, чтобы сократить выбросы углерода до 70%, что позволит им продолжать эксплуатировать самолеты до перехода в ближайшие десятилетия на авиаперевозки на электротяге и водороде, отмечает агентство.

На прошлой неделе на том же топливе через Атлантику перелетел бизнес-джет Gulfstream G600. На борту самолета Virgin не будет платных пассажиров или груза.

SAF используется в реактивных двигателях в составе смеси с традиционным керосином, но после успешных наземных испытаний Virgin и ее партнеры (Rolls-Royce, Boeing, BP и другие) получили разрешение на полеты только на SAF. Многие европейские авиакомпании, включая Virgin, IAG (принадлежит British Airways) и Air France, заявили, что хотят использовать 10% SAF к 2030 году.

Цель авиаотрасли по «чистому нулю» выбросов к 2050 году зависит от увеличения этой доли до 65%.

Пока эти цели выглядят сложно достижимыми с учетом небольших объемов выпуска SAF и его высокой стоимости — в три-пять раз дороже обычного авиационного топлива. Группа защиты окружающей среды Stay Grounded назвала полет, который запланирован на 28 ноября, «отвлекающим маневром для экологов».

Магдалена Хойвизер, представляющая Stay Grounded, заявила, что заменители топлива «не подходят для масштабируемости в необходимые сроки, чтобы избежать климатического коллапса». «Что срочно необходимо, так это сократить сжигание ископаемого авиатоплива, что означает сокращение рейсов везде, где это возможно», — сказала она.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456259356&hd=2&autoplay=1&partner_ext=525" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.