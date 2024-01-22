Исследование: лианы «душат» тропические леса

Исследование команды ученых из Австралии, Южной Африки, Великобритании, Сингапура, Панамы, Бразилии, США и Китая, опубликованное в журнале Global Change Biology, выявило, какие из лесов мира наиболее уязвимы от изменений климата. Работа охватила растительность 44 стран на пяти континентах. «Горячие точки» представляют собой тропические леса на небольшой высоте, в частности — в Восточной Африке, Вьетнаме, Колумбии, влажных тропиках Австралии и других местах по всему миру.

Авторы работы выявили «переломный момент», который привел к доминированию лианы (древесной виноградной лозы), которая «душит» деревья и не дает им расти. Он наступает, когда среднегодовая температура превышает 27,8 градусов по Цельсию, а количество осадков составляет менее 16,14 сантиметров.

Ученые считают, что лианы, скорее всего, вытеснят деревья и затормозят восстановление роста лесов по всему миру.

Отмечено, что исследование стало кульминацией более чем 20-летних исследований и заполнило критический пробел в понимании доминирования виноградной лозы в международном масштабе. В научной работе использовался «беспрецедентный» мета-анализ 651 образца растительности, представляющего 26 538 лиан и 82 802 дерева из 556 уникальных мест по всему миру, полученных на основе 83 исследовательских публикаций.

Результаты показали, что древесная лоза лучше справляется с изменением климата и среды, включая жару, обильные осадки, пожары и даже вырубку леса. Лианы доминируют над деревьями и препятствуют их способности восстанавливаться после повреждений. При этом негативный эффект от их воздействия может сохраняться десятилетиями.

Следующим шагом ученые видят поиск эффективных решений, которые помогут деревьям восстановиться после лоз и привести в норму глобальный поглотитель углерода. Однако полномасштабное удаление лиан не решит проблему полностью. Авторы работы отмечают, что также важно внимательнее относиться к деятельности человека и ее последствиям, включая глобальные климатические изменения.

Недавно австралийские ученые раскрыли потенциальную роль растений в спасении Земли от катастрофических изменений климата.

Олеся Маевская