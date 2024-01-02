Викторина: угадайте название великих картин Эрмитажа

2 января 1921 года состоялось открытие для публики залов Картинной галереи Эрмитажа. Чуть больше века спустя его смело можно назвать одним из крупнейших художественных музеев мира. Его коллекция (около 3 миллионов единиц!) располагается в нескольких зданиях. В честь 103-летия галереи мы хотим познакомить вас с частью самых знаменитых шедевров Эрмитажа в формате небольшого теста.