Викторина: угадайте название великих картин Эрмитажа
Проверяем знания, чуйку и записываем названия экспонатов, которые точно стоит увидеть вживую.
Проверяем знания, чуйку и записываем названия экспонатов, которые точно стоит увидеть вживую.
2 января 1921 года состоялось открытие для публики залов Картинной галереи Эрмитажа. Чуть больше века спустя его смело можно назвать одним из крупнейших художественных музеев мира. Его коллекция (около 3 миллионов единиц!) располагается в нескольких зданиях. В честь 103-летия галереи мы хотим познакомить вас с частью самых знаменитых шедевров Эрмитажа в формате небольшого теста.
Олеся Маевская
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