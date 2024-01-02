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10:32 (мск), источник: ВФокусе Mail.ru

Викторина: угадайте название великих картин Эрмитажа

Проверяем знания, чуйку и записываем названия экспонатов, которые точно стоит увидеть вживую.

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2 января 1921 года состоялось открытие для публики залов Картинной галереи Эрмитажа. Чуть больше века спустя его смело можно назвать одним из крупнейших художественных музеев мира. Его коллекция (около 3 миллионов единиц!) располагается в нескольких зданиях. В честь 103-летия галереи мы хотим познакомить вас с частью самых знаменитых шедевров Эрмитажа в формате небольшого теста.

Во время загрузки произошла ошибка.

Олеся Маевская

Еще больше интересных и познавательных тестов вы можете пройти тут

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