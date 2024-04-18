Викинги проводили «пластические операции» 1 тыс. лет назад

Викинги в Швеции 1 тыс. лет назад проводили «пластические операции». На острове Готланд обнаружили три женских черепа со следами характерных вмешательств. Результаты исследования опубликованы в журнале Current Swedish Archaeology. Авторы — Маттиас С. Топлак из Музея викингов Хедебю и Лукас Керк из Университета Мюнстера. Вкратце о выводах Топлак рассказал Atlas Obscura.
Оказалось, что женским черепам придали удлиненную форму. Вероятно, косметическая процедура была проведена на первом году жизни, когда кости были более мягкими и пластичными.
Подобные модификации встречались в разных регионах и до сих пор практикуются у некоторых народов. Однако у викингов следы таких вмешательств обнаружили впервые.
Судя по форме найденных черепов, нельзя ничего сказать о сохранности когнитивных функций, добавили в публикации. В большей мере они свидетельствуют о том, как традиции одной культуры становились частью другой. Ученые предполагают, что викинги заимствовали эту практику во время путешествий, связанных с торговлей.
«Мы не знаем, где выросли эти женщины, в каком регионе им провели процедуру по деформации черепа. Но они точно были викингами. Согласно ДНК они родились возле Балтийского моря. Вряд ли из-за формы черепа они воспринимались как представители королевской семьи. Скорее всего, их экзотическая внешность была своеобразным символом дальних торговых контактов и коммерческого успеха», — поясняет Маттиас С. Топлак.
Эти женщины явно выделялись среди викингов, у которых не было возможности путешествовать и общаться с представителями других культур.
«Неясно, символизировали ли деформированные черепа стандарт красоты или же они демонстрировали принадлежность к определенной социальной группе. Быть может, верны оба утверждения, и деформированные черепа служили признаком принадлежности к элите, таким образом обозначая высокий статус и привлекательность», — размышляет Топлак.
Ранее команда ученых из Института одонтологии Гетеборгского университета и эксперт по остеологии из Музея Вестергетланда проанализировали 3293 зуба 171 человека, проживавшего на территории Варнхема в эпоху викингов. У 49% из них был кариес. Чтобы справиться с болью, викинги спиливали зубы до пульпы. Кроме того, они лечили зубы с развившейся инфекцией и пользовались зубочистками.
В числе изученных останков был череп мужчины с подпиленным передним рядом зубов. Непонятно, почему ему проверили такую процедуру. Возможно, зубы были его идентификационной меткой.