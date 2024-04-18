Викинги проводили «пластические операции» 1 тыс. лет назад

Судя по форме найденных черепов, нельзя ничего сказать о сохранности когнитивных функций, добавили в публикации. В большей мере они свидетельствуют о том, как традиции одной культуры становились частью другой. Ученые предполагают, что викинги заимствовали эту практику во время путешествий, связанных с торговлей.