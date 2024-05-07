«Видим запрос на позитив». Глава МУЗ-ТВ — о романтизации 90-х и эпатаже

— Штрафов за последние два года у нас не было. Принятый закон един для всех телеканалов, и мы, безусловно, выполняем все предписания, которые есть в этих нормативно-правовых актах. Наверное, инцидент, который произошел в 2021 году после Премии МУЗ-ТВ, сподвиг нас еще до принятия всех этих нововведений на определенные превентивные меры, на более серьезный подход к этому вопросу (тогда телеканал был оштрафован по статье за пропаганду ЛГБТ, после того как Филипп Киркоров и Давид Манукян пришли на мероприятие в образах молодоженов, а Даня Милохин — в наряде, состоящем наполовину из женского платья и наполовину из мужского костюма. — РБК Life). Но я не могу сказать, что у нас что-то из-за этого сильно изменилось. Да, подобного рода провокации ушли из эфира. В крайнем случае что-то мы можем перемонтировать или заблюрить. Но все живут по общим правилам, артисты в том числе. Они, кстати, стали более ответственно относиться к своим материалам. Все понимают, что, если они сделают клип, который будет сложно пересобрать и переделать под эфир, он просто не встанет в нашу сетку. А тогда зачем делать этот клип? Только для того, чтобы выложить на YouTube?