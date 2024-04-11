Видео: котята снежного барса сломали фотоловушку нацпарка

В последнее время игры некоторых детенышей кошачьих стали более разрушительными. Сотрудники национального парка «Сайлюгемский» в Кош-Агачском районе Республики Алтай не в первый раз устанавливают фотоловушку для изучения снежных барсов. Но пушистым хулиганам, видимо, не нравятся камеры. Так, недавно в Сети появилось видео, как котята снежного барса обнюхивают, трогают лапами, кусают, а потом полностью отрывают часть автоматической системы наблюдения.