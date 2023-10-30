Ветеринары назвали проблемные породы кошек

В последние годы возросла популярность некоторых пород кошек с плоской мордой, в том числе персов, британских короткошерстных кошек и бирманцев. Однако их плоские морды связаны с повышенным риском затрудненного дыхания и проблем с глазами, уходом и родами. Одна из проблем — синдром брахицефальной обструкции дыхательных путей. Он может проявляться фырканьем, храпом, лежанием в странных позах, стремлением животного подпереть подбородок, чтобы уснуть в комфорте, а также трудностями с дыханием во время физических нагрузок. Кроме того, исследования показали, что породы с плоской мордой также подвергаются более высокому риску возникновения проблем с зубами, глазами, кожей и деформаций позвоночника. Эти проблемы связаны с тем, что данная черта появилась не в результате эволюции, а в ходе искусственного отбора и близкородственного скрещивания.