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17:49 (мск), источник: Вокруг Света

Ветеринар Вендт объяснила, почему так много двухцветных кошек в белых «носочках»

Загадку внешнего вида питомцев объяснила ветеринар.

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Источник: Freepik

Кошек с белыми пятнами на рыжей, черной или серой шерстке называют пегими, как и других представителей фауны с подобным окрасом. Эта особенность объясняется генетикой: темные участки шерсти появляются благодаря пигменту меланину. А производят его клетки меланоциты.

Так вот, предшественники меланоцитов в эмбрионе происходят из области, расположенной в месте развития позвоночника у будущего животного, объяснила ветеринар Линдси Вендт.

Предполагается, что эти клетки мигрируют по поверхности кожи, начиная с позвоночной области и расширяясь, но не достигают самых отдаленных участков — кончиков лапок, носика и живота. Пигмента там нет, поэтому эти места остаются белыми.

Линдси Вендт

Но существует и другая гипотеза: клетки мигрируют равномерно, но есть некий обратный генетический или клеточный механизм, который действует во встречном направлении и не дает окрасить лапы.

Изначально кошачьим невыгодно было носить белую «шубку», потому что этот цвет сильно выделяет их в дикой природе и мешает охоте. Белая шерсть у кошек появилась в ходе эволюции, уже после одомашнивания. Возможно, сами люди чаще отдавали предпочтение питомцам с «носочками», поэтому особенность закрепилась в генах.

Любопытно и то, что кошки со светлой шерстью и темными лапками встречаются гораздо реже, чем кошки с темной шерстью и светлыми лапами.

У редких представителей своего вида со светлой шерстью и черными «носочками» есть генетическая мутация, которая влияет на чувствительные к температуре пигменты, рассказывает Линдси Вендт. Мутация ведет к уменьшению пигмента в более теплых областях тела (туловище) и более темной пигментации на конечностях (кончики ушей, лапы, хвост, морда). Такая шерсть чаще всего бывает у чистокровных сиамских кошек.

Именно поэтому сиамские котята рождаются полностью белыми — им было тепло в утробе матери. И только в возрасте от полугода до года они приобретают характерный внешний вид.

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