Ветеринар Сиротина призвала не гладить кошек против шерсти

«Движение против шерсти кошке, конечно, не нравится. Потому что волосы, шерстяной покров — они растут определённым образом, в определённом направлении. Когда мы кошку гладим, мы её приглаживаем, ей это очень нравится. Когда мы начинаем двигать руку в обратном направлении, это схоже с тем, когда кошка напугана, возбуждена или готовится к атаке, она всегда шерсть вздыбливает», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».