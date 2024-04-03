Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ветеринар Шеляков рассказал, как защитить кошек от клещей

Брызгалки на все тело не помогут, так как кошки — чистоплотные существа и часто вылизываются.

Источник: Erik-Jan Leusink/CC0

Капли на холку являются самым эффективным методом защиты кошек от клещей, сообщает News.ru со ссылкой на ветеринарного врача высшей категории Михаила Шелякова.

По словам эксперта, брызгалки на все тело не помогут, так как кошки — чистоплотные существа и часто вылизываются.

«Ошейники от клещей для них не подойдут. Кошки могут гулять, прыгать с ветки на ветку и случайно застрять. Таблеток для них нет», — добавил Шеляков.

Ранее энтомолог Илья Гомыранов сообщил, что с апреля начнется сезон активности клещей в Москве и Подмосковье. Клещи в поисках пищи активно нападают на людей и животных, когда температура воздуха составляет 7−10 градусов тепла.