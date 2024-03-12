Ветеринар прокомментировала поговорку «Не все коту масленица»

«“Не всё коту масленица” — выражение, которое изначально имело буквальное значение. Конечно, на масленичной неделе котам перепадали и блинчик, и творог, и сметана, и масло. Однако ветеринарные врачи не рекомендуют добавлять блины в рацион котов и других домашних питомцев», — рассказала Богданова.
Она отметила, что еда со стола может провоцировать аллергии, отравления, расстройства пищеварения, проблемы печени, почек, поджелудочной железы.
«Блины — калорийный, углеводный продукт, который вызывает повышенное газообразование, может вызвать аллергию, расчесывание, диарею и даже обострить хронические заболевания — почечную недостаточность, панкреатит, гастрит. Блины, обжаренные на масле — одновременно жирный, жареный, соленый продукт, то есть трижды не рекомендованный для животных. Помните: масленичная неделя приходится на время сезонного авитаминоза, в это время хронические заболевания так и ждут пускового механизма, и им может стать тот самый жирный масленичный блин», — подчеркнула ветеринар.
По ее словам, если животное все же съело блин, то владельцам остается наблюдать за здоровьем питомца и при изменении настроения, аппетита и работы пищеварительной системы стоит обратиться к врачу.
«Панкреатит, гастрит, дуоденит и другие расстройства пищеварения, спровоцированные жирной пищей, проявляются такими симптомами как вялость, отказ от еды, рвота, диарея. Боли и спазмы у питомца могут выражаться в вокализации — стонах, лае, скулении, одышке или напряженной позе, сгорбленности», — добавила Богданова.
Собеседница агентства рассказала, что также практически все добавки к блинам противопоказаны питомцам. Например, сгущенка или варенье — это слишком сладкие для питомцев топпинги, а если в составе есть ещё и подсластитель ксилит, то это может быть смертельно опасно для собак, так как ксилит вызывает повышенную выработку инсулина. Шоколад — один из самых вредных и токсичных продуктов для животных. Сметана, как и другие очень жирные продукты, тоже противопоказана животным. А икра может вызвать задержку жидкости в организме и повышение давления.
«Все хорошо в меру. Полакомиться крупинкой творога, капелькой сметаны, буквально одной икринкой, конечно, не возбраняется. Для сравнения — маленькая конфетка не навредит здоровому человеку, а целый торт точно даст о себе знать. К тому же, если очень хочется угостить питомца, то что мешает выбрать подходящее лакомство и обойтись без “блинной начинки”? Курица может быть отварной, несоленой, без специй, а творог — нежирным и несладким. Небольшое количество такого лакомства не нанесет вреда», — добавила ветеринар.