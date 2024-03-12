Ветеринар прокомментировала поговорку «Не все коту масленица»

Собеседница агентства рассказала, что также практически все добавки к блинам противопоказаны питомцам. Например, сгущенка или варенье — это слишком сладкие для питомцев топпинги, а если в составе есть ещё и подсластитель ксилит, то это может быть смертельно опасно для собак, так как ксилит вызывает повышенную выработку инсулина. Шоколад — один из самых вредных и токсичных продуктов для животных. Сметана, как и другие очень жирные продукты, тоже противопоказана животным. А икра может вызвать задержку жидкости в организме и повышение давления.