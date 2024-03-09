Ветеринар призвал не ставить кошачьи миски с едой и водой рядом

По словам фелинолога, если кошка пьет мало, нужно увеличить привлекательность водопоя. Поскольку кошка является хищником, то труп пойманной добычи, который лежит несколько дней, может отравить источники воды, находящиеся рядом. Поэтому хищные животные стараются не пить воду там, где находится пища. Ветеринар призывает разносить миски с едой и водой в разные части квартиры.