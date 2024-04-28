Ветеринар предупредила об опасности шашлыков для домашних животных

«Еще одна опасность шашлыков для питомцев — кости от мяса. Вопреки распространенному убеждению, эти субпродукты могут навредить здоровью животного и даже поставить жизнь под угрозу. Питомцы с легкостью проглатывают мелкие кости, которые потом не перевариваются, застревают внутри и могут привести к разрыву органов. Особенно опасны трубчатые кости, которые при разгрызании распадаются на острые осколки. Часто пациенты приезжают к врачу уже в тяжелом состоянии, и сначала им необходима экстренная медицинская помощь перед операцией по извлечению костей», — добавила эксперт.