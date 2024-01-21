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14:59 (мск), источник: Газета.Ру

Ветеринар предупредила об опасности химических реагентов для питомцев

Владельцам домашних животных необходимо подготавливать их к выходу на улицу, чтобы не допустить контакта с химическими реагентами, рассыпанными на дорогах. Об этом заявила ветеринар Ангелина Сиротина в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

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Источник: РИА "Новости"

Сиротина отметила, что опасность от зимней прогулки зависит от породы собаки.

«Малые собаки могут на пеленку в супер-лютые морозы погулять, а собаки побольше — их нужно одевать, какую-то амуницию заранее иметь», — сказала ветеринар, добавив, что необходимо обезопасить лапы животного башмаками на время прогулки.

По ее словам, хозяевам питомцев необходимо избегать дорожек, которые обработаны реагентами, так как они токсичны и могут разъесть лапы животного.

Специалист напомнила, что существуют специальные средства по уходу за лапами для выгула — воски, мази, крема.

После возвращения с прогулки Сиротина посоветовала промыть лапы и живот питомца.

Эксперт портала ТРТС24 Екатерина Курбатова рассказала, как реагенты влияют на окружающую среду.

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