Ветеринар предупредила об опасности химических реагентов для питомцев

Сиротина отметила, что опасность от зимней прогулки зависит от породы собаки.

«Малые собаки могут на пеленку в супер-лютые морозы погулять, а собаки побольше — их нужно одевать, какую-то амуницию заранее иметь», — сказала ветеринар, добавив, что необходимо обезопасить лапы животного башмаками на время прогулки.

По ее словам, хозяевам питомцев необходимо избегать дорожек, которые обработаны реагентами, так как они токсичны и могут разъесть лапы животного.

Специалист напомнила, что существуют специальные средства по уходу за лапами для выгула — воски, мази, крема.

После возвращения с прогулки Сиротина посоветовала промыть лапы и живот питомца.

Эксперт портала ТРТС24 Екатерина Курбатова рассказала, как реагенты влияют на окружающую среду.