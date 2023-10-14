Ветеринар назвала вредные для собак лакомства со стола
Ветеринарный врач сервиса «Лапка» Анна Воропаева назвала лакомства со стола, которые вредны для собак. Рекомендации специалист дала в беседе с РИА Новости.
Ветеринарный врач сервиса «Лапка» Анна Воропаева назвала лакомства со стола, которые вредны для собак. Рекомендации специалист дала в беседе с РИА Новости.
Ветеринар не рекомендует кормить питомцев выпечкой из дрожжевого теста, потому что она повышает уровень газообразования в желудке. Специалистка также указала, что собакам ни в коем случае нельзя давать жевательную резинку, зубную пасту, кофе, какао, темный и горький шоколад, лук, чеснок, острый перец и специи, а также грибы.
Воропаева напомнила, что если собака питается специальным кормом, то со стола ее лучше совсем не подкармливать.
«Кроме того, с собаками можно поделиться небольшим количеством арахисового масла (в его составе не должно быть ксилита), попкорном без масла, соли и других добавок, а также маленьким кусочком сыра», — рассказала она.
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