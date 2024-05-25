Ветеринар Цыпленков рассказал, как уберечь питомцев в жару

«Они очень чувствительны: бульдоги, французские бульдоги, мопсы и так далее. Их однозначно надо не перегревать, давать много воды. С кошками тоже дома устраивать прохладу, но на сквозняке кошка может простудиться — тут надо быть аккуратнее. Мочить шерсть питомцам можно, ничего страшного. Едят они в жару мало, главное — обильное питьё», — добавил он.