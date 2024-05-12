Весы трескаются. Психолог пояснил, как связаны обиды и лишний вес

У одних просыпается тяга к еде по ночам, когда к холодильнику так и тянет, иначе не уснуть. Другие вдруг ощущают прилив тяги к сладкому — это быстрый источник энергии и удовольствия. Фактически еда становится не необходимостью естественной для поддержания жизни, а средством самоуспокоения и вознаграждения себя.