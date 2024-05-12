Весы трескаются. Психолог пояснил, как связаны обиды и лишний вес

Избыточные килограммы — это не только следствие переедания, а также недостатка движения. Иногда к набору веса может приводить обида. Почему, aif.ru рассказал кандидат психологических наук, доцент, психоаналитик, клинический психолог высшей квалификационной категории, когнитивно-поведенческий терапевт, сомнолог Алексей Мелехин.
Дело в том, что на лишний вес влияют следующие показатели:
Это враждебность, когда человек чувствует себя уязвленным, ощущает опасность вокруг и необходимость обороняться.
Самыми распространенными обидами, влияющими на лишний вес становятся обиды нереализованности, обиды, если что-то не складывается.
Также повлиять может обида на кого-то, когда человек перекладывает на близких свои проблемы, аргументируя это тем, что «мне не дали», «меня недолюбили».
Существует эмоциональный голод, обида за недостаточное понимание, за лишенное чего-то детство, за то, что давили, за то, что человек был нарциссическим проектом, непонятость.
Можно выделить и такие инфантильные обиды — например, на недостаточно хорошую маму, на отсутствующего отца.
Эта эмоциональная регуляция, страдающая еще и от того, что обида постоянно нарастает и увеличивается, вместе с ней может повышаться враждебность, кто-то начинает много курить или ударяться в другие вредные привычки, а кто-то приступает к активному заеданию.
У одних просыпается тяга к еде по ночам, когда к холодильнику так и тянет, иначе не уснуть. Другие вдруг ощущают прилив тяги к сладкому — это быстрый источник энергии и удовольствия. Фактически еда становится не необходимостью естественной для поддержания жизни, а средством самоуспокоения и вознаграждения себя.
Естественно, если проблема с обидами не решается, количество потребляемой пищи, которая далеко не всегда здоровая, а точнее зачастую больше нездоровая, лишь растет.
Отсюда риски, что станет еще хуже, так как человек будет недоволен своим лишним весом, получит дополнительные комплексы. А еще это негативно сказывается на физическом здоровье — забиваются сосуды, возникают проблемы с сердцем, печень страдает
Так что если человек понимает, что еда для него — это не просто способ удовлетворить обычный физический голод, а заедание и способ вознаграждения, ему стоит обратиться к специалисту, чтобы проработать внутренние проблемы.