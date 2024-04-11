Весна у ваших ног! Как избежать проблем со стопами при смене сезона

Травмы
Наш эксперт — директор Ассоциации медицинских центров и врачей «Лига подиатрии» Ольга Чижевская.
Причины. Зимняя гиподинамия сказывается на всём организме, но в первую очередь на опорно-двигательном аппарате, который за зиму ослаб. Сидячий образ жизни приводит к ослаблению мышц и связок стопы, снижает её рессорную функцию, провоцируя привычные микротравмы. А если ноги стали плохо держать, травмы не заставят себя ждать.
Как предотвратить. При смене сезонов важно провести надлежащую подготовку. Желательно ежедневно выполнять небольшую гимнастику для стоп: перекаты с пятки на носок, ходьба на цыпочках и пятках, а также по наклонной плоскости, катание стопами мячиков и кубиков и других предметов по полу, подъём пальцами ног разных предметов. Кроме того, будет полезно заказать и регулярно носить индивидуально изготовленные ортопедические стельки полного контакта, чтобы поддержать ноги и не допустить травм.
«Косточка»
Причины. Глобальная причина вальгусной деформации стопы, той самой «косточки», к конкретному сезону отношения не имеет, поскольку это плоскостопие. Но обострение нередко происходит именно весной, когда женщинам трудно удержаться от соблазна поменять грубые зимние сапоги на изящные лодочки на шпильке. Увы, ношение туфель на каблуке, да ещё и с модным острым носом может спровоцировать перегрузку стопы, ведь вес тела приходится в основном на её передний отдел. Кстати, со временем деформации возникают не только в стопах, но и во всех отделах опорно-двигательного аппарата. Появляется хроническая боль в спине, прогрессирует остеохондроз, формируются грыжи в поясничном и шейном отделах позвоночника.
Как предотвратить. Отказаться от остроносых туфель на шпильке. Врачи крайне не любят каблуки выше 5 см. В сложных случаях убрать «косточку» сможет только хирург. Вот почему так важно не запускать ситуацию. Для этого необходимо носить физиологичную обувь (в идеале — дополненную индивидуальными стельками), контролировать вес и регулярно делать гимнастику для укрепления мышц, связок и суставов стопы.
Натоптыши
Небольшие участки огрубевшей кожи — одна из разновидностей мозолей — помимо эстетического дискомфорта могут причинять неудобства при ходьбе.
Причины. Неверный выбор одежды и обуви. Если ноги часто потеют, это провоцирует появление волдырей, болезненных натоптышей. Также причиной их образования может быть неудобная или неподходящая по размеру обувь.
Как предотвратить. Помогут ежедневные вечерние ванночки с морской солью и эфирными маслами. После них, высушив ноги, надо нанести на стопы увлажняющий крем. А вот «шлифовать» пятки с помощью пемзы в борьбе с натоптышами (гиперкератозом) не стоит. Слишком активное воздействие может привести к появлению трещин и воспалений.
Будьте осторожны со средствами, пропитанными лекарственными препаратами (салициловой кислотой, которая устраняет омертвевшие клетки, и другими ингредиентами). Они могут вызвать раздражение кожи, что особенно опасно для людей с сахарным диабетом или нарушениями кровообращения. Если своими силами справиться не удалось, идите к подиатру.
Пяточная шпора
Причины. Смена обувного гардероба, сидячий образ жизни, лишний вес. Если всю зиму вы провели «лёжа на печи» и носили обувь с плохой амортизацией и тонкой подошвой (например, валенки и угги), а как потеплело, влезли в резиновые сапоги, то риск развития пяточной шпоры (плантарного фасциита) вполне вероятен. Отличительный её симптом — острая боль в области пятки, возникающая в основном после сна или долгого сидения.
Как предотвратить. Скинуть лишний вес, постепенно увеличивать физическую активность, уменьшив статическую вертикальную нагрузку. Фокус — на упражнения, направленные на укрепление мышц стопы. Желательно также носить обувь, поддерживающую свод стопы, и использовать ортопедические стельки. А чтобы снизить боль, делайте ледяные компрессы, а перед сном тёплые солевые ножные ванны для снятия отёка (2−3 ст. л. соли на 1 л воды).