Весна у ваших ног! Как избежать проблем со стопами при смене сезона

Причины. Глобальная причина вальгусной деформации стопы, той самой «косточки», к конкретному сезону отношения не имеет, поскольку это плоскостопие. Но обострение нередко происходит именно весной, когда женщинам трудно удержаться от соблазна поменять грубые зимние сапоги на изящные лодочки на шпильке. Увы, ношение туфель на каблуке, да ещё и с модным острым носом может спровоцировать перегрузку стопы, ведь вес тела приходится в основном на её передний отдел. Кстати, со временем деформации возникают не только в стопах, но и во всех отделах опорно-двигательного аппарата. Появляется хроническая боль в спине, прогрессирует остео­хондроз, формируются грыжи в поясничном и шейном отделах позвоночника.