Вещества из сковород связали с повышенным риском болезней сердца

Предыдущие исследования показали, что почти у всех американцев есть ПФАС в организме, в том числе и в крови. Авторы новой работы предположили, что менструальные кровотечения могут позволять женщинам избавляться от части ПФАС в организме. Из этого следует, что когда менструации прекращаются, женщина лишается данного способа «очищения». Поэтому они изучали данные женщин в постменопаузе. Ученые отметили, что целенаправленно убрать ПФАС из тела невозможно. Вместо этого они рекомендовали женщинам отдавать предпочтение свободным от ПФАС предметам.