Вес панды Катюши из Московского зоопарка достиг 22 кг

«Масса — 22 кг, длина головы — 26 см, туловища вместе с хвостом — 83 см», — написала Светлана Акулова.
Она отметила, что Катюша мешает специалистам проводить измерения, постоянно вертится и прыгает.
Панда Катюша, родившаяся в Московском зоопарке, весит уже 22 кг. Об этом в своем Telegram-канале сообщила генеральный директор ГАУ «Московский зоопарк» Светлана Акулова.
«Масса — 22 кг, длина головы — 26 см, туловища вместе с хвостом — 83 см», — написала Светлана Акулова.
Она отметила, что Катюша мешает специалистам проводить измерения, постоянно вертится и прыгает.