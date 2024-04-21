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Вес панды Катюши из Московского зоопарка достиг 22 кг

Панда Катюша, родившаяся в Московском зоопарке, весит уже 22 кг. Об этом в своем Telegram-канале сообщила генеральный директор ГАУ «Московский зоопарк» Светлана Акулова.

Источник: Московский зоопарк

«Масса — 22 кг, длина головы — 26 см, туловища вместе с хвостом — 83 см», — написала Светлана Акулова.

Она отметила, что Катюша мешает специалистам проводить измерения, постоянно вертится и прыгает.