Верный своим переживаниям: как Joji стал артистом благодаря альбому Ballads 1

Двусмысленность вперемешку с откровенностью некоторых строк работает на пользу альбому. Даже когда лиризм граничит с повторением, он отражает небольшие проблески уязвленной правды и сложного эмоционального состояния. В песне Can’t Get Over You исполнитель хвастается, что у него есть «резак с твоим именем на нем». А в композиции No Fun говорит об отсутствии поддержки: «К черту моих друзей, они ушли / Они все исчезли один за другим / Я езжу один». Наполненные тревогой ритмы рисуют образ маниакального персонажа в стиле произведения «Американский психопат» Патрика Бейтмана, заманивая нас в токсичный мир.

Энергичные хай-хэты и весомый бас Thundercat, придающие динамику песне Can’t Get Over You, сочетаются с укулеле-балладой I"ll See You in 40. И такое соседство не только делает альбом вариативным, но и показывает Джорджа умелым и разносторонним продюсером.