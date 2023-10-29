Верный своим переживаниям: как Joji стал артистом благодаря альбому Ballads 1

Ballads 1 — дебютный альбом звезды альтернативного R&B Joji, который открыл для жанра новые горизонты. 26 октября значимому релизу исполнилось 5 лет. Мы попробовали разобраться в предтечах альбома и понять, почему даже спустя столько времени он остается очень значимым для истории поп-музыки.

Трансформация

Блогер и музыкант Джордж Миллер (настоящее имя артиста) выделяется из вереницы певцов уникальным переосмыслением своей творческой идентичности. Из вульгарного YouTube-комика он превратился в альтернативного R&B-музыканта. Его дебютный альбом — гениальный побочный продукт этой трансформации.

Joji — это только я. Я могу начать все сначала и оставить все плохие вещи позади. Joji музыкант

Новые цели

Это не песни для дешевого привлечения внимания. Джоджи использует Ballads 1, чтобы постепенно открыть слушателю свои более уязвимые стороны. При прослушивании пластинки складывается ощущение, что он пытается найти покой в своей жизни за пределами неудавшихся романов. Вдобавок к этому Миллер борется с противоречивым чувством вины за совершенные поступки. Первый трек альбома, Attention, рассказывает о его нереализованных ожиданиях в отношениях. Но это также и ожидания, которые Джордж возлагает на самого себя.

«Я не хочу умирать таким молодым. У меня так много дел», — небрежно бросает он невзначай. В контексте неврологического заболевания, ставшего причиной ухода Джорджа с YouTube, его озабоченность кажется вполне оправданной. На момент окончания карьеры блогера Joji страдал от судорог, вызванных стрессом. Помогали только лекарства, которые артист принимал каждый день. Часть из них он использует до сих пор. Страх усиливался тем, что Миллер тщетно пытался избавится от «клоунского» образа треш-блогера.

Эстетика

Бывший повелитель мемов полностью отказывается от абсурдистского альтер эго, обращаясь к жизненному опыту и необычной для себя форме выражения чувств. Несмотря на отчаяние и саморефлексию, в Ballads 1 скрывается надежда на преодоление всех побочных эффектов прошлой жизни. Пластинка напоминает туманные баллады о душевной боли The Weeknd или Фрэнка Оушена, но в то же время берет многое из окрашенного эмоциями творчества Lil Peep.

Двусмысленность вперемешку с откровенностью некоторых строк работает на пользу альбому. Даже когда лиризм граничит с повторением, он отражает небольшие проблески уязвленной правды и сложного эмоционального состояния. В песне Can’t Get Over You исполнитель хвастается, что у него есть «резак с твоим именем на нем». А в композиции No Fun говорит об отсутствии поддержки: «К черту моих друзей, они ушли / Они все исчезли один за другим / Я езжу один». Наполненные тревогой ритмы рисуют образ маниакального персонажа в стиле произведения «Американский психопат» Патрика Бейтмана, заманивая нас в токсичный мир.

Музыкальная уникальность

Артист умело комбинирует воздушный фальцет с басовитыми напевами. Высокие партии гармонично умещаются в лоу-фай-инструменталы с мощными ударными и текстурным низом.

Энергичные хай-хэты и весомый бас Thundercat, придающие динамику песне Can’t Get Over You, сочетаются с укулеле-балладой I"ll See You in 40. И такое соседство не только делает альбом вариативным, но и показывает Джорджа умелым и разносторонним продюсером.

Такие строки, как «Я не улыбаюсь на камеру, я улыбаюсь только тебе» или «Да, готов поспорить, я знаю, что ей на меня плевать. / Да, держу пари, она знает, что мы никогда не будем вместе, я вижу», вызывают в памяти многих моменты безответной любви. Искренняя лирика придает пластике большую значимость и акцентирует внимание на эмоциях Joji.

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В кульминационных моментах альбома Джоджи перестает сдерживаться. Его самый крупный хит в карьере Slow Dancing In The Dark олицетворяет любовные переживания как нельзя лучше. «Назови мне причины, по которым мы должны быть целостными / Ты должна быть с ним, я не могу конкурировать», — поет Миллер. Джоджи затмевает своих предшественников в жанре лоу-фай и эмо-рэп многослойной фортепианно-синтезаторной колыбельной и мощными мелодиями, которые сочетаются с его уникальным вокалом. В Ballads 1 он предлагает весомые доказательства своей музыкальной самостоятельности.