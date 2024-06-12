Вернуться к вечности: что мы знаем о жизни и карьере Чик Кориа

У Чика Кориа было множество поклонников, которые восхищались его виртуозной игрой и неизменной страстью к музыке. О его живых выступлениях ходили легенды, они привлекали толпы людей, жаждущих услышать его импровизации. Комментируя выступление в Blue Note в Нью-Йорке в 2006 году, критик Нейт Чинен, пишущий в New York Times, вспоминал инновационное звучание, которое мистер Кориа отточил в «Return to Forever» три десятилетия назад так: «Его пианино Fender Rhodes звенело под латиноамериканские ритмы; женский вокал сливался с мелодичным аккомпанементом. успокаивающее трепетание флейты».