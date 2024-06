Вернуться к вечности: что мы знаем о жизни и карьере Чик Кориа

Карьера музыканта началась в конце 1960-х годов: в 19 лет Кориа зарекомендовал себя как значимую фигура в мире джаза, с которой приходилось считаться. Выступая и записываясь с некоторыми ведущими исполнителями латиноамериканского джаза, включая Диззи Гиллеспи, Стэна Гетца, Монго Сантамарию и Сару Вон, он также создавал свои шедевры. Первые два альбома композитора — «Tones for Joan’s Bones» (1966) и «Now He Sings, Now He Sobs» (1968) — заслужили восторженные отзывы критиков. Сегодня они считаются классическими образцами джазовой музыки.