Вернуться к вечности: что мы знаем о жизни и карьере Чик Кориа

Чик Кориа, легендарный джазовый музыкант, композитор и пианист, сыграл важную роль в мире музыки благодаря своему новаторскому стилю и незаурядному таланту. За свою карьеру, длившуюся более пяти десятилетий, Кориа стал известен, как ключевая фигура музыкального стиля джаз-фьюжн и один из самых значительных джазовых пианистов своей эпохи после Колтрейна. Ряд его композиций, включая «Spain», «500 Miles High» и «Tones for Joan’s Bones», считаются сегодня джазовыми стандартами. В честь дня рождения Кориа делимся интересными фактами из его жизни и карьеры.
Старт карьеры
Чик Кориа родился 12 июня 1941 года в Челси, штат Массачусетс. И уже в четыре года проявил свой музыкальный талант, начаа играть на фортепиано.
Карьера музыканта началась в конце 1960-х годов: в 19 лет Кориа зарекомендовал себя как значимую фигура в мире джаза, с которой приходилось считаться. Выступая и записываясь с некоторыми ведущими исполнителями латиноамериканского джаза, включая Диззи Гиллеспи, Стэна Гетца, Монго Сантамарию и Сару Вон, он также создавал свои шедевры. Первые два альбома композитора — «Tones for Joan’s Bones» (1966) и «Now He Sings, Now He Sobs» (1968) — заслужили восторженные отзывы критиков. Сегодня они считаются классическими образцами джазовой музыки.
Важная фигура для фьюжн
Сотрудничество с культовым музыкантом Майлзом Дэвисом вывело Кориа на путь, который в наибольшей степени определил его роль в джазе. С легендой той эпохи он играл на электрическом пианино, это можно услышать в альбомах Дэвиса «In a Silent Way» (1969) и «Bitches Brew» (1970). Они, кстати, стали предвестниками эры фьюжн. Инновационный подход Кориа сделал его ключевой фигурой в развитии джаз-фьюжна наряду с другими великими музыкантами.
Культовая и самобытная игра Кориа
Несмотря на возникший успех звучания электронного пианино, на протяжении всей своей карьеры Кориа никогда не расставался со своей первой любовью — акустическим пианино, делающим его джазовую игру по-своему самобытной.
Также Кориа глубоко ценил латиноамериканскую музыку и включал элементы латиноамериканского джаза в свои композиции. Это слияние стилей принесло новое звучание в его музыку и расширило границы джаза.
Вернуться к вечности
Решив продолжить сольную карьеру, Кориа в 1971 году ушел из группы Майлза Дэвиса и основал джаз-фьюжн-группу «Return to Forever», которая добилась огромного успеха и заслужила признание критиков. С ней он гастролировал большую часть 1970-х годов. Сложные аранжировки и замысловатые импровизации стали отличительной чертой их звучания. В итоге группа стала одним из самых популярных инструментальных ансамблей своей эпохи.
Невероятное звучание
У Чика Кориа было множество поклонников, которые восхищались его виртуозной игрой и неизменной страстью к музыке. О его живых выступлениях ходили легенды, они привлекали толпы людей, жаждущих услышать его импровизации. Комментируя выступление в Blue Note в Нью-Йорке в 2006 году, критик Нейт Чинен, пишущий в New York Times, вспоминал инновационное звучание, которое мистер Кориа отточил в «Return to Forever» три десятилетия назад так: «Его пианино Fender Rhodes звенело под латиноамериканские ритмы; женский вокал сливался с мелодичным аккомпанементом. успокаивающее трепетание флейты».
Филантроп и 27 «Грэмми»
Чик Кориа был не только потрясающим исполнителем и композитором, но и филантропом. Он бесплатно давал уроки и делился знаниями, вдохновляя будущие поколения музыкантов.
Кориа является четвертым по количеству номинаций артистом в истории «Грэмми». Всего он был номинирован 63 раза, 27 раз становился победителем.
Влияние Чика Кориа на джазовую сцену неоспоримо. Его композиции и выступления продолжают вдохновлять музыкантов по всему миру, обеспечивая «продолжение» его музыкального наследия.
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Кристина Корчанова