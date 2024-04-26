Вернет легкость: врач Мухина назвала рецепт помогающего при переедании коктейля

Медик отметила, что побороть неприятные ощущения от переедания поможет огуречный рассол. На его основе можно даже приготовить чудодейственный коктейль.
Для этого необходимо взять 0,5 стакана жидкости из-под корнишонов, добавить туда чайную ложечку японского хрена васаби, две большие ложки томатного соуса и ломтик лимона. По рекомендации и желанию можно дополнить коктейль кубиками льда.
— И ваш организм обязательно ответит вам благодарностью, — констатировала Марият Мухина «Национальной службе новостей».
Для поддержания здорового и красивого тела важно следить не только за ингредиентами потребляемых блюд, но и за качеством напитков. Диетологи назвали четыре опасных варианта, которые нанесут урон красоте и здоровью.
Чай каркаде содержит в себе огромное количество полезных веществ и витаминов. Этот напиток помогает в профилактике атеросклероза, улучшает состояние сосудов и благоприятно воздействует на иммунную систему. Диетолог Елена Соломатина рассказала «Вечерней Москве», какими еще полезными свойствами обладает каркаде.