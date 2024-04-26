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Вернет легкость: врач Мухина назвала рецепт помогающего при переедании коктейля

В праздничные майские выходные многие отправятся на дачу, чтобы открыть сезон и поесть на природе жареного мяса. Однако последствием подобных поездок часто является переедание. О помогающем избавиться от чувства тяжести коктейле рассказала диетолог Марият Мухина.

Источник: Freepik

Медик отметила, что побороть неприятные ощущения от переедания поможет огуречный рассол. На его основе можно даже приготовить чудодейственный коктейль.

Для этого необходимо взять 0,5 стакана жидкости из-под корнишонов, добавить туда чайную ложечку японского хрена васаби, две большие ложки томатного соуса и ломтик лимона. По рекомендации и желанию можно дополнить коктейль кубиками льда.

— И ваш организм обязательно ответит вам благодарностью, — констатировала Марият Мухина «Национальной службе новостей».

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