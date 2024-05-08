Великий химик был «черным коллектором»: за что французы казнили Лавуазье

Поэтому король поступал просто: продавал право сбора тех или иных податей частным лицам, получал деньги наличными и забывал о существовании такой проблемы. Иногда власть даже не знала, сколько прибыли генерирует та или иная отрасль, и не слишком этим интересовалась. Проверки собранных и переданных в казну сумм проводились раз в шесть лет, и разницу между ними государство и подрядчик делили пополам. В целом, отношения откупщиков с государством были предельно непрозрачными и включали в себя множество перерасчетов, взаиморасчетов, крупных денежных подарков королю и придворным, а также лоббирование удобных сборщикам законов и указов. По нынешним меркам вся эта отрасль была одним грандиозным фестивалем коррупции.