Век с «Мурзилкой»: юбилей празднует главный журнал советского детства

Инициатива издания принадлежала сотрудникам «Рабочей газеты», которые предложили делать детское приложение и назвали его «Мурзилка». Первым его главным редактором стал государственный деятель и журналист Николай Смирнов. Издание настолько полюбилось советским детям, что слово «Мурзилка» навсегда стало ассоциироваться с детской непосредственностью, любознательностью и тягой к знаниям.
В журнале юным читателям в доступной форме рассказывали о стране, в которой они живут, ее природе и истории. Еще в «Мурзилке» печатались картинки, которые можно было вырезать и склеивать. И все это в то время, когда бумаги порой не хватало даже на тетради. Но журнал умудрялся баловать своего читателя. Стоимость подписки на один месяц на второе полугодие 1924 года составляла 40 копеек, для подписчиков «Рабочей газеты» — на 10 копеек дешевле.
Содержание «Мурзилки» было очень разнообразным: рассказы, очерки, сказки из мира животных, стихотворения, маленькие пьесы, очерки из области труда и производства, игры, самодельные игрушки, шутки, задачи и загадки. Чуть позже появилась рубрика «Мурзилкина почта», которая стала настолько популярной, что даже превратилась в отдельное приложение — «Мурзилкина газета», выходившее в 1927—1928 годах. В ней печатались письма читателей.
Почти 70 лет «Мурзилка» был официальным журналом пионерии и ЦК ВЛКСМ. В нем, например, публиковались обращения Сталина и Брежнева. Но при этом основным ориентиром оставались художественные произведения, а главной задачей — привить детям любовь к чтению. Задача важная и особенно актуальная сегодня, когда книга и тем более периодические издания не могут конкурировать с гаджетами.
Иногда в «Мурзилке» частями публиковали большие рассказы, переходящие из номера в номер. Особенно популярен был иллюстрированный детектив о 12 агентах злой колдуньи Ябеды-Корябеды, первая часть которого печаталась в течение года.
Для «Мурзилки» писали лучшие из лучших: Константин Паустовский, Корней Чуковский, Лев Кассиль, Сергей Михалков, Агния Барто и многие другие. Коллективу авторов не уступал и художественный отдел. «Мурзилка» мог похвастаться иллюстрациями Александра Дейнеки, Евгения Чарушина и Михаила Черемных.
Так что же все-таки это был за персонаж — «Мурзилка»? Впервые он упоминается в сказке детской писательницы Анны Хвольсон еще в конце XIX века. Она адаптировала для отечественных читателей канадское произведение о приключениях лесных человечков, постоянно попадающих в смешные ситуации. Мурзилка же в этом произведении был лесным человечком, похожим на избалованного джентльмена с тростью и моноклем в руках.
Но к началу выпуска легендарного журнала в 1924 году Мурзилка видоизменился. Это был уже не крошечный изнеженный джентльмен, а жизнелюбивый щенок из произведения «Похождения Мурзилки, удивительно шустрой собачки» детского писателя Александра Федорова-Давыдова. Собачка Мурзилка сопровождала читателей журнала на протяжении нескольких лет, а затем внезапно исчезла. И журнал фактически остался без главного героя.
В 7-ом номере за 1937 год появилось объявление, что Мурзилка наконец-то нашелся. Его «привел» в редакцию художник-иллюстратор Аминадав Каневский. Так на обложке появился хорошо нам всем знакомый Мурзилка — пушистый желтый зверек в клетчатом шарфе и красном берете, с фотоаппаратом на плече. Коллектив журнала так его описал: «Он веселый, находчивый, любознательный, иногда озорной — одним словом, ровесник своих читателей. Дети полюбили его, поверяют свои тайны, ждут от него совета, хотят поговорить по телефону, зовут в гости…».
В 1925 году журнал хотели переименовать в «Октябренок», но окончательное решение не было принято. И «Мурзилка» остался «Мурзилкой» на долгие-долгие годы. Издание превратилось в настоящего долгожителя. Менялись времена, одни издания закрывались, открывались новые, а «Мурзилке» удалось выстоять. Более того, за 100 лет своего существования выпуск журнала не прерывался ни разу.
Даже в годы Великой Отечественной войны редакция продолжала издавать журнал с ребусами, загадками и занимательными историями для детей. Число выпусков, правда, сократилось вдвое.
В июльском номере за 1941-й год было напечатано обращение генерал-лейтенанта Василия Морозова:
22 июня фашистская Германия напала на священные границы нашей Родины… Нападая из-за угла, без объявления войны, кровавый правитель Германии Гитлер захотел попробовать свою силу на нас. Пусть попробует. У нас сила большая!
Вот так просто, доходчиво и точно объяснялось маленьким читателям, что происходит в стране. Со страниц журнала они узнавали, как помочь Родине в тяжелые годы. Ведь помощь фронту — это, в том числе, и работа на полях и огородах, устройство светомаскировки, помощь по дому, в бомбоубежище и госпитале.
С каждым годом популярность «Мурзилки» росла. К 1969-му его тираж достиг фантастических 5 млн 700 тысяч. Такого тиража не было ни у одного детского журнала, да и уже, наверное, не будет.
«Мурзилка» выходит до сих пор. Сейчас главная в журнале — Ирина Антонова. В 2009-м его редакция была награждена Почетной грамотой Правительства Российской Федерации за большой вклад в воспитание и образование подрастающего поколения. А пару лет спустя «Мурзилка» даже был занесен в Книгу рекордов Гиннесса как издание для детей с самым длительным сроком существования.
Вот как с 90-летием поздравил журнал в 2014 году писатель Андрей Усачев:
Вы спросите, а в чём секрет
Такого долголетья?
Он вам ответит: — Дети.
Всегда общаясь с детворой,
В отличной форме наш герой:
Взгляните — молод духом,
И шерсткою, и пухом!
К 100-летнему юбилею «Мурзилки» подготовлено немало интересных мероприятий. Например, в начале апреля в салоне «Коллекционер» в Москве прошла презентация новой почтовой марки, выпущенной ко дню рождения журнала. 20 апреля в ТД «Библио-Глобус» издательство «ВАКОША» представило книгу «Мурзилка. Веселые истории», выпуск которой также был приурочен к 100-летию журнала. Наконец, с «Мурзилкой», и, кстати, с «Родиной» тоже, вы можете встретиться в начале июня на книжном фестивале «Красная площадь».
Вот что вспоминает о «Мурзилке» историк, доктор философских наук Семен Экштут:
Родители выписали мне «Мурзилку» в сентябре 1961 года, когда я пошел в первый класс. Хорошо помню, что после денежной реформы 1961 года стоимость одного номера составляла всего-навсего 10 копеек, а годовая подписка — 1 рубль 20 копеек.
В то далекое время 1 копейка обладала реальной покупательной способностью: за нее можно было купить, например, коробку спичек, стакан газировки без сиропа или ученическую тетрадь с простой бумагой. Тетрадь с лощеной белой бумагой стоила 2 копейки. Столько же стоил разговор по телефону-автомату.
10 копеек — это стоимость одного билета в кино на детский сеанс. В это время порция эскимо стоила 11 копеек, порция мороженого «Ленинградское» — 22 копейки, а самое дорогое мороженое в шоколаде с орехами «Лакомка», появившееся в начале 1970-х годов, стоило 28 копеек. Плитка любимого детского шоколада «Аленка» массой 100 грамм — 80 копеек. Цена плитки элитного шоколада составляла 1 рубль 50 копеек, но считалась роскошью и покупалась лишь на день рождения.
Следовательно, годовая подписка на «Мурзилку» стоила дешевле, чем плитка дорогого шоколада, что делало детский журнал доступным для семьи с любым уровнем достатка.