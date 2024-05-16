Век с «Мурзилкой»: юбилей празднует главный журнал советского детства

В журнале юным читателям в доступной форме рассказывали о стране, в которой они живут, ее природе и истории. Еще в «Мурзилке» печатались картинки, которые можно было вырезать и склеивать. И все это в то время, когда бумаги порой не хватало даже на тетради. Но журнал умудрялся баловать своего читателя. Стоимость подписки на один месяц на второе полугодие 1924 года составляла 40 копеек, для подписчиков «Рабочей газеты» — на 10 копеек дешевле.