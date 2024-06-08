Ведущий американского «Поля чудес» ушел после 41 года работы

«Всякий раз, когда мы записывали шоу, я встречал трех новых людей со всех уголков нашей замечательной страны и всего мира, добрых и внимательных. Тех, кто болел друг за друга, кто с большой гордостью рассказывал о своей семье, родном городе, друзьях, школах, работе, даже домашних животных. Они были настоящими звездами этого шоу», — сказал он, сдерживая слезы.