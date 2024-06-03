Вечный ЗОЖ. Ученые назвали 8 правил для продления молодости и защиты сердца

То есть они извлекали гораздо больше пользы из-за приверженности к 8 правилам здоровой жизни. И следовательно, для них они более важны. Что это за люди? Это все, кому не повезло при рождении: у кого родители, бабушки, братья и сестры достаточно рано заболевали и умирали от сердечно-сосудистых заболеваний. И чем это происходило раньше, тем хуже у них наследственность. Где проходит эта возрастная граница? Хуже всего наследственность у потомков тех, кто умирал от инфарктов и инсультов до 50−55 лет. Если же такая патология развивалась после 75−80 лет, то на наследственности детей это мало сказывается. Каждый может сам прикинуть, хорошо или плохо у него с такой наследственностью, и соответственно, насколько ему важно придерживаться 8 правил жизни.