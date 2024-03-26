Вечная мука. Мясников пояснил, почему постоянно может болеть все тело

В эфире программы «О самом главном» Александр Мясников рассказал о болезни-загадке — фибромиалгии. Это ситуация, когда у человека болит все тело — и в пояснице, и руку поднять невозможно, и болит там и там. «Кроме того, человек просыпается разбитым, как будто трамвай переехал, спит плохо, лимфоузлы еще воспаляются, горло побаливает. Слабость все время какая-то», — отметил Мясников.
Чаще всего в этом случае человек получает диагноз «остеохондроз», которого официально нет. Ведь любая боль в теле должна раскладываться. Например, мышечный спазм — значит, видна спазмированная мышца, защемленный нерв — значит, это тоже видно, будет боль, нарушение функции. Если речь про остеоартрит, то будет воспалено колено, если бурсит — в наличии боль, когда не дотронуться. «А фибромиалгия — вот вы поднимаете руку, чтобы посмотреть, но мы ничего не найдем внешне — сустав не опух, мышца не напряжена, анализы нормальные. Нормальный здоровый человек, только у него все тело болит. И еще дополнительно нарушенный сон, усталость
При этом он отметил, что о такой патологии осведомлены далеко не все. И самое неприятное в этой ситуации, что врачи не знают, ни что это за заболевание, ни почему оно развивается, ни как его лечить. При этом страдает от него, по статистике, каждая пятая женщина — дамы подвержены фибромиалгии чаще.
Что надо знать?
Заподозрить фибромиалгию, отметил Мясников, можно, если есть распространенная боль, когда болит все тело, суставы, челюсть сложно открыть. Можно сравнить ощущение, будто вы позанимались накануне гимнастикой и сегодня просто не можете ни встать, ни шевелиться.
Раньше для определения проблемы считали болевые точки — их должно было набраться не менее 11. Сегодня подход иной. Условно тело человека делится на девять зон — голова, отдельно руки, ноги, поясница, верх спины, грудь, брюшина. И при обследовании в каждой из них ищут болевые точки. «Тут важно, как давить. Я давлю так, чтобы у меня побелело ногтевое ложе — это не очень сильно, но при этом будет болезненно», — пояснил врач.
На что может быть похожа?
Фибромиалгия, как отметил Мясников, — это диагноз-исключение. Например, при ревматологических проблемах будет воспаление, при спазмах — спазмы, при защемлении нерва — отек и воспаление. При фибромиалгии воспаления нет — абсолютно здоровый человек.
Также сначала исключают системную красную волчанку, на которую тоже могут указывать усталость и разбитость, или ревматоидный артрит, когда присутствует схожая симптоматика. «Когда мы все это исключили, вместе с этим заболеванием часто идут синдром хронической усталости и синдром раздраженного кишечника», — рассказал медик.
Возможная причина
Доктор Мясников назвал максимально возможной причиной развития фибромиалгии перенастройку болевых рецепторов. «По каким-то причинам, чаще генетически обусловленным, после какого-то воздействия — болезни, травмы, инфекции, стресса — болевые рецепторы на теле начинают перенастраиваться и будут нормальные стимулы оценивать как повышенные. Из-за этого они будут сигнализировать о боли», — пояснил Мясников.
Это зависит от чувствительности. Болевой рецептор фактически застревает в положении «вкл», его надо выключить, а никто не может. Это действительно очень больно, отмечает врач.
Как справляться?
Тут стоит понимать, что четких механизмов борьбы нет. Так, точно понятно, что нестероидные противовоспалительные препараты вряд ли помогут, так как нет воспаления, то есть эффект от их применения будет неощутимым. «Поэтому препараты выбора — те, что лечат невралгию: противосудорожные препараты, антидепрессанты. И, конечно, надо двигаться — пилатес, йога», — посоветовал врач.
Но важно понимать, что человеку фактически надо смириться с ситуацией и научиться с этим жить. «Надо понять, что это никак не влияет на вашу продолжительность жизни, не является фактором риска для заболеваний, не связано с патологиями мышц, костей, патологий суставов. Следует учиться жить с болью, перехаживать ее», — подытожил медик.