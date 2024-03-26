Вечная мука. Мясников пояснил, почему постоянно может болеть все тело

Чаще всего в этом случае человек получает диагноз «остеохондроз», которого официально нет. Ведь любая боль в теле должна раскладываться. Например, мышечный спазм — значит, видна спазмированная мышца, защемленный нерв — значит, это тоже видно, будет боль, нарушение функции. Если речь про остеоартрит, то будет воспалено колено, если бурсит — в наличии боль, когда не дотронуться. «А фибромиалгия — вот вы поднимаете руку, чтобы посмотреть, но мы ничего не найдем внешне — сустав не опух, мышца не напряжена, анализы нормальные. Нормальный здоровый человек, только у него все тело болит. И еще дополнительно нарушенный сон, усталость и т. д. », — перечислил доктор.