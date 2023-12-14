Вечная мерзлота Арктики скрывает миграцию метана

Ученые не знают, насколько велика угроза и когда она нанесет удар в первую очередь, но ясно то, что замерзшая почва Арктики (вечная мерзлота) тает, угрожая высвободить из ледяного покрова огромные объемы чрезвычайно мощного ископаемого топлива — метана. Если это произойдет, климатический кризис усугубится в разы.

Команда норвежских исследователей, изучившая вопрос, пришла к неутешительному выводу. Анализируя данные восьми разведочных скважин архипелага Шпицберген, пробуренных нефтедобывающими компаниями, ученые обнаружили, что половина из них содержит значительные скопления метана. Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers.

Открытие предполагает, что метан, находящийся на глубине двух метров под поверхностью замерзшей части земли, может легко мигрировать на поверхность, если его освободить. Возможно, эта проблема касается и других частей Арктики, имеющих схожее геологическое происхождение. На проблему ученые наткнулись случайно: во время бурения скважины недалеко от аэропорта в Лонгиербюене, бурильщики услышали пузырящийся звук, который и привел впоследствии к открытию.

Несмотря на более чем 50-летнюю историю бурения, это первое исследование, в котором систематически анализируется количество метана, лежащего в основании вечной мерзлоты Шпицбергена. На данный момент нет четких цифр количества метана — слишком много неизвестных. И это при том, что текущее исследование основано на данных 528 скважин.

Однако его результаты подчеркивают некоторые ключевые регионы, вызывающие беспокойство ученых. В то время как вечная мерзлота в долинах Шпицбергена действует как эффективный герметик, горные районы образуют слабые барьеры. Скорее всего, это связано с тем, что вечная мерзлота в долинах формируется слоем грунтовых вод, который создает толстую и непроницаемую ледяную «печать», укрепляющую себя самостоятельно.

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В горных же районах, напротив, меньше воды, из-за чего лед на замерзшей вечной мерзлоте становится тоньше и неоднороднее. Когда компании, работающие на ископаемом топливе, бурят этот тип ландшафта, они находят меньше углеводородного газа, поскольку он уже мигрировал либо в другую область вечной мерзлоты, либо в атмосферу. Ученые пишут, что утечка метана невелика, но по мере отступления ледников и таяния вечной мерзлоты ситуация может измениться.

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