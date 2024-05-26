Вдесятеро умнее? Ученые доказали, что емкость мозга огромна

Человеческий мозг имеет невероятный объем, он может вмещать информацию чуть ли не больше, чем компьютер.
Исследователи из Института биологических исследований Солка (Калифорнии) представили новые данные о том, какой объем информации способен хранить человеческий мозг. Результаты исследования были опубликованы в научном журнале Neural Computation.
В своих исследованиях ученые опирались на анализ работы мозга крыс. А точнее, они использовали концепции теории информации для анализа синапсов гиппокампа крысы — это ключевая область мозга любого существа, которая в первую очередь отвечает за обучение и объем памяти.
Для определения количества информации, которая оседает в мозге, была разработана специальная научная модель. Для измерения количества информации, хранящейся в синапсе, ученые использовали бит — дискретную единицу информации.
Кроме того, ученые измерили объем информации, хранящейся в каждой из 24 категорий, и обнаружили, что несмотря на различия в размерах дендритных шипиков, каждая категория содержит примерно одинаковое количество информации — от 4,1 до 4,6 бита.
Рассчитав, ученые определили, что каждый мозг способен удерживать информацию равную одному петабайту. Отметим, что для сохранения всех имеющихся сайтов в мире достаточно около 5 петабайт!
Таким образом, ученые сделали удивительный вывод: мозг способен хранить в 10 раз больше информации, чем считалось ранее. Эти новые результаты могут повлиять на наше понимание функционирования человеческого мозга и его способности обучения и запоминания.