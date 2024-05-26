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Вдесятеро умнее? Ученые доказали, что емкость мозга огромна

Сколько информации может вмещать мозг человека? Ученые доказали: вдесятеро больше, чем думали раньше.

Источник: Freepik

Человеческий мозг имеет невероятный объем, он может вмещать информацию чуть ли не больше, чем компьютер.

Исследователи из Института биологических исследований Солка (Калифорнии) представили новые данные о том, какой объем информации способен хранить человеческий мозг. Результаты исследования были опубликованы в научном журнале Neural Computation.

В своих исследованиях ученые опирались на анализ работы мозга крыс. А точнее, они использовали концепции теории информации для анализа синапсов гиппокампа крысы — это ключевая область мозга любого существа, которая в первую очередь отвечает за обучение и объем памяти.

Для определения количества информации, которая оседает в мозге, была разработана специальная научная модель. Для измерения количества информации, хранящейся в синапсе, ученые использовали бит — дискретную единицу информации.

Кроме того, ученые измерили объем информации, хранящейся в каждой из 24 категорий, и обнаружили, что несмотря на различия в размерах дендритных шипиков, каждая категория содержит примерно одинаковое количество информации — от 4,1 до 4,6 бита.

Рассчитав, ученые определили, что каждый мозг способен удерживать информацию равную одному петабайту. Отметим, что для сохранения всех имеющихся сайтов в мире достаточно около 5 петабайт!

Таким образом, ученые сделали удивительный вывод: мозг способен хранить в 10 раз больше информации, чем считалось ранее. Эти новые результаты могут повлиять на наше понимание функционирования человеческого мозга и его способности обучения и запоминания.