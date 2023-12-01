Важный этап: Малышка-панда из Московского зоопарка начала ползать

Напомним, 24 ноября детёнышу панд Жуи и Диндин из Московского зоопарка исполнилось три месяца. Любители похрустеть бамбуком дали потомство в конце августа, оказалось, что у них родилась девочка. Маленькая пандочка открыла глаза, покрылась шерстью, начала различать предметы и уже даже показывает характер: кусает маму и смешно рявкает на киперов. А совсем недавно у неё появились первые зубки — два нижних клыка. Имени у малышки пока нет. По традиции его дадут на сотый день с момента рождения.