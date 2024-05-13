Ватиканские музеи столкнулись с неслыханным скандалом: «Это безумие»

Музеи Ватикана столкнулись с беспрецедентным судебным спором по поводу условий труда. Петиция 49 сотрудников может привести к тому, что Святой Престол оказался перед перспективой суда за «подрыв достоинства и здоровья».
Сорок девять сотрудников музеев Ватикана начали беспрецедентный судебный спор по поводу условий труда и безопасности на рабочем месте, который может привести к тому, что Святой Престол будет привлечен к суду, пишет The Guardian.
Согласно сообщению Corriere della Sera, сотрудники, в основном хранители, проработавшие в музеях много лет, утверждают, что администрация папы Римского Франциска относится к ним как к «товару».
Музеи Ватикана, обширная структура из 54 галерей, содержащих бесценную коллекцию, в том числе Сикстинскую капеллу Микеланджело, является одним из самых посещаемых музеев в мире. В нем работает более 700 человек, отмечает The Guardian.
Как сообщает издание, 49 сотрудников компании направили петицию в губернаторство Ватикана, утверждая, что трудовые правила карликового города-государства «подрывают достоинство и здоровье каждого работника», включая оплату сверхурочных по более низким ставкам и недостаточные меры по охране здоровья и технике безопасности.
По словам Лауры Сгро, юриста, представляющего интересы работников, другие обвинения включают в себя то, что их заставляли возвращать заработную плату, выплаченную во время карантина из-за Covid, из-за отсутствия в трудовом законодательстве Ватикана положений об отпусках.
«Они столько раз пытались разрешить эту ситуацию с помощью индивидуальных петиций, — сказала юрист. — Таким образом, этот шаг является довольно экстремальным. После многих лет обсуждений это первый коллективный иск. Сейчас у нас 49 человек, но я думаю, что в ближайшие несколько дней это число увеличится».
По словам Сгро, персонал, предположительно, подвергался дисциплинарным взысканиям, если его не было дома во время посещения врача из Ватикана, которое должно было состояться в течение 24 часов после начала больничного листа.
«Это безумие, — негодует она. — Они рискуют подвергнуться дисциплинарному взысканию, даже если выйдут на час, чтобы обратиться к своему собственному врачу».
В 2023 году музеи Ватикана посетили почти 7 миллионов человек, и хранители и экскурсоводы уже давно выражают обеспокоенность по поводу переполненности и условий безопасности, пишет The Guardian. В здании есть несколько запасных выходов, но в коридоре Сикстинской капеллы длиной в милю их всего два — по одному в каждом конце.
Музеи являются основным источником дохода Ватикана, приносящим миллионы евро в год. Представитель Ватикана не ответил на запрос The Guardian о комментариях.
Профсоюзы в Ватикане запрещены, напоминает The Guardian. Петиция является первым формальным шагом в обязательном процессе примирения, за которым следит Ulsa, ватиканское бюро по труду.
Лаура Сгро отмечает: «Это не вежливое письмо, а официальное начало процедуры… Если же примирение пройдет неудачно, мы обратимся в суд».