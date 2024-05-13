Ватиканские музеи столкнулись с неслыханным скандалом: «Это безумие»

В 2023 году музеи Ватикана посетили почти 7 миллионов человек, и хранители и экскурсоводы уже давно выражают обеспокоенность по поводу переполненности и условий безопасности, пишет The Guardian. В здании есть несколько запасных выходов, но в коридоре Сикстинской капеллы длиной в милю их всего два — по одному в каждом конце.