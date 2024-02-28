Василий Ливанов раскрыл гонорар за роль Шерлока Холмса

Василий Ливанов в беседе с «Аргументами и Фактами» раскрыл гонорар за роль Шерлока Холмса. Главного героя из романов Артура Конан Дойла актер сыграл в цикле телефильмов режиссера Игоря Масленникова. Картины снимались с 1979 по 1986 год на киностудии «Ленфильм» по заказу Гостелерадио СССР.
«Я получал порядка 500−700 ₽ за съемочный день. Какая у меня была ставка в кино? Высшая! К тому времени, когда я снимался в “Холмсе”, у меня уже давно была высшая ставка», — говорил актер.
Василий Ливанов признался, что не понимал «глупых разговоров», будто бы «художник должен быть голодным». 88-летний артист уверен: профессиональный труд необходимо оплачивать достойно — в таком случае художник способен творить и не думать о том, как кормить детей.
По его словам, истории, что в СССР творческие люди были готовы «творить за идею», — байки.
«В советское время, в несоветское — какая разница? В любое время для актера важно, какой ему заплатят гонорар. Гонорар артиста происходит от того, как он себя проявляет, сколько он успел наработать в кино и какое впечатление производит его искусство», — объяснил Ливанов.
Он уточнил, что роль Шерлока Холмса ему принесла не только деньги в СССР, но и признание в Англии — на родине автора романов Артура Конан Дойла.
«Мне эта роль “аукнулась” орденом Британской империи лично от королевы. Елизавета II прислала свой указ в Москву, который подписали в 2006 году она, магистр этого ордена и ее муж герцог Эдинбургский. Вот как мне это аукнулось!» — рассказал Ливанов.
Летом 2023 года стали известны результаты опроса, проведенного книжным сервисом «ЛитРес» и онлайн-кинотеатром Start. По мнению респондентов, Шерлок Холмс в исполнении Василия Ливанова в цикле телефильмов «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» — самый удачно экранизированный литературный персонаж советского кинематографа. Так считают 58% участников исследования.