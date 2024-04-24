Василий исповедник. Что можно и что нельзя делать 25 апреля 2024 года

В конце XIII в. в Муроме был епископом святой Василий Рязанский, его оклеветали и осудили. В ночь перед казнью он, придя с этой иконой на берег реки Оки, сняв с себя епископскую мантию, распростер ее по воде и чудесным образом встал на ткань. Сильный ветер понес его против течения. Епископ доплыл до места, называемого старой Рязанью, где жили князья Феодор и Константин, которые вместе с духовенством и народом вышли с крестным ходом навстречу святителю. С тех пор епископская кафедра в Муроме была упразднена, а учреждена в Рязани, где и осталась чудотворная икона, которую стали называть еще «Молением св. Василия». Празднество чудотворной иконе было установлено в 1810 году указом Св. Синода по желанию жителей Мурома 25 апреля, в день памяти святителя Василия Рязанского.