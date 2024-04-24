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Василий исповедник. Что можно и что нельзя делать 25 апреля 2024 года

25 апреля 2024 года православные вспоминают Василия исповедника, а также икону Муромской Богоматери.

Источник: Аргументы и факты

25 апреля 2024 года вспоминают Василия исповедника, епископа Парийского. На Руси этот день называли «Василий Парильщик», потому что солнце припекает настолько хорошо, что начинает как следует парить землю. Была даже присказка: «Антип воду льет, а Василий землю парит». Также в этот день прославляется икона Муромской Богоматери.

Кто такой Василий исповедник?

Василий жил в VIII веке. Он был избран на епископскую кафедру жителями города Парии (территория современной Турции). Когда возникла иконоборческая ересь, святитель Василий решительно выступил за почитание святых икон и отказался подписать постановление об их уничтожении. За такую твердость он претерпел гонения, голод и нищету. Но до конца жизни был верен православному исповеданию.

Что за икона Муромской Богоматери?

Муромская икона Божией Матери была принесена в Муром из Киева святым благоверным князем Константином. Он убеждал язычников принять христианство, но они упорствовали и решили убить князя. Узнав об этом, святой вышел к заговорщикам с иконой Божией Матери. Благодать, исходившая от Ее Лика, тронула сердца язычников, и они крестились.

В конце XIII в. в Муроме был епископом святой Василий Рязанский, его оклеветали и осудили. В ночь перед казнью он, придя с этой иконой на берег реки Оки, сняв с себя епископскую мантию, распростер ее по воде и чудесным образом встал на ткань. Сильный ветер понес его против течения. Епископ доплыл до места, называемого старой Рязанью, где жили князья Феодор и Константин, которые вместе с духовенством и народом вышли с крестным ходом навстречу святителю. С тех пор епископская кафедра в Муроме была упразднена, а учреждена в Рязани, где и осталась чудотворная икона, которую стали называть еще «Молением св. Василия». Празднество чудотворной иконе было установлено в 1810 году указом Св. Синода по желанию жителей Мурома 25 апреля, в день памяти святителя Василия Рязанского.

Подлинник иконы не сохранился, но с Муромской иконы часто писались списки, многие из которых в настоящее время находятся в различных храмах и музейных собраниях. Наиболее древние образы Муромской иконы Божией Матери были написаны в XVI—XVII вв.еках и относятся к произведениям московских иконописцев.

Что можно делать 25 апреля 2024 года?

День, в который сохраняется равновесие, ничего не меняется ни в лучшую, ни в худшую сторону. Поэтому лучше продолжить начатые накануне дела.

Отличный день, чтобы сходить в баню или хотя бы принять ванну.

Обязательно потом надеть чистую одежду.

Что нельзя делать 25 апреля 2924 года?

Нельзя начинать новые дела.

Нельзя терять над собой контроль. И потому прежде, чем что-то сказать, надо обязательно хорошенько обдумать мысль.