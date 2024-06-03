Василисков день. Что можно и что нельзя делать 4 июня 2024 года

4 июня 2024 года празднуется день мученика Василиска Команского. Будущий святой еще при жизни поражал как последователей, так и ненавидящих его язычников чудесами исцеления. Впоследствии его мощи также помогали верующим избавиться от болезней. Этот день в народе называли Василисковым, а порой переиначивали в Васильковый, потому что к этому дню эти цветы распускались.
Кто такой Василиск Команский?
Василиск был племянником Феодора Тирона. Он тоже жил в IV веке, во время гонения на христиан при императоре Максимиане Галерии. Будущий святой еще при жизни поражал как последователей, так и ненавидящих его язычников чудесами исцеления. Впоследствии его мощи также помогали верующим избавиться от болезней.
Когда стало понятно, что как и дядя, он не собирается отрекаться от веры, его заточили в темницу в городе Команы. Там во сне ему явился Господь, предсказавший мученическую кончину и обещавший спасение. Василиск просил стражей отпустить его проститься с родными перед смертью. Те согласились, так как, хоть и были язычниками, почитали святого за совершаемые чудеса. Узнав, что Василиск покинул камеру, правитель города пришел в ярость, жестоко наказал стражников и отправил за Василиском воинов. Они встретили его уже идущего обратно. На него надели тяжелые оковы и медные сапоги с вбитыми в подошву гвоздями.
В знойный полдень отряд остановился на отдых. Мучавшегося от нестерпимой боли и зноя Василсика привязали к дереву. Внезапно он услышал Голос: «Не бойся, Я с тобою». Земля заколебалась, и из скалы забил источник. В испуге воины освободили святого. К нему тут же стали стекаться местные жители и получать от него помощь и исцеление.
Затем они продолжили путь и, придя в Команы, пришли в языческое капище, где молился в тот момент правитель города. Там на святого сошел огонь с неба, который не причинил ему никакого вреда, но сжег капище и сокрушил идолов. Тогда градоначальник приказал отсечь святому голову, а тело бросить в реку. Святителю Иоанну Златоусту перед кончиной в Команах Василиск явился во сне и сказал: «Завтра будем вместе».
Христиане выкупили святые мощи мученика и ночью тайно погребли. Впоследствии на этом месте была построена церковь во имя святого мученика Василиска, в которую перенесли мощи. На гробнице стали происходить чудеса исцеления.
Что можно делать 4 июня 2024 года?
В этот день принято плести венки из веток и бросать их в воду. Если венок не тонет, будет удача.
Отличный день для очищения организма, имеет смысл поменьше есть.
Сновидения в ночь на 4 июня считаются вещими.
Отличный день, чтобы принять важные решения, что называется, расставить точки над I.
Что нельзя делать 4 июня 2024 года?
Лучше перенести на другой день любые операции.
Нельзя унывать и сомневаться в себе.
Нельзя отправляться в длительные поездки.