Василисков день. Что можно и что нельзя делать 4 июня 2024 года

Когда стало понятно, что как и дядя, он не собирается отрекаться от веры, его заточили в темницу в городе Команы. Там во сне ему явился Господь, предсказавший мученическую кончину и обещавший спасение. Василиск просил стражей отпустить его проститься с родными перед смертью. Те согласились, так как, хоть и были язычниками, почитали святого за совершаемые чудеса. Узнав, что Василиск покинул камеру, правитель города пришел в ярость, жестоко наказал стражников и отправил за Василиском воинов. Они встретили его уже идущего обратно. На него надели тяжелые оковы и медные сапоги с вбитыми в подошву гвоздями.