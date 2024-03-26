Василевская проведет на МКС биотехнологические эксперименты

МИНСК, 26 марта. /ТАСС/. Первая участница космического полета от Белоруссии Марина Василевская на борту Международной космической станции (МКС) проведет ряд биотехнологических экспериментов с образцами штаммов молочнокислых микроорганизмов и бифидобактерий. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба Национальной академии наук (НАН) Белоруссии.
В ходе экспериментов изучат культивирование и хранение образцов пробиотических штаммов молочнокислых микроорганизмов и бифидобактерий в условиях космического полета, а также изготовление образцов кисломолочных продуктов с комплексом пробиотических культур. Как рассказали в НАН, в результате проведенных исследований «будут получены новые данные о сохранности и свойствах штаммов молочнокислых микроорганизмов и бифидобактерий, а также их комбинаций в состоянии анабиоза и после культивирования, параметрах получения кисломолочных продуктов в условиях космического полета».
Штаммы для эксперимента подобрали сотрудники Института мясо-молочной промышленности НАН. В пресс-службе добавили, что заведующая отделом биотехнологий Наталья Жабанос и заведующая лабораторией микробиологических исследований и коллекции промышленных микроорганизмов отдела биотехнологий Елена Бирюк — на базе Государственного научного центра Российской Федерации — Института медико-биологических проблем РАН совместно с сотрудниками этого центра и специалистами РКК «Энергия», а также ООО НПП «Биотехсис» успешно провели предполетную подготовку научной аппаратуры «Биоэкология» и «Пробиовит». Эти технологиии предназначены для использования на борту МКС при выполнении научной программы исследований.
Всего Василевской предстоит выполнить научную программу из пяти научных исследований и двух общественных работ в области медицины, биологии, физиологии и дистанционного зондирования Земли. Участница полета проведет спектральную видеофотосъемку поверхности планеты, а также эксперименты «Лактоферрин» и «Ураган». В Белоруссии Василевская работает бортпроводницей авиакомпании «Белавиа». Ее дублер Анастасия Ленкова — детский хирург Республиканского научно-практического центра детской хирургии в Минске.