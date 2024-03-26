Василевская проведет на МКС биотехнологические эксперименты

В ходе экспериментов изучат культивирование и хранение образцов пробиотических штаммов молочнокислых микроорганизмов и бифидобактерий в условиях космического полета, а также изготовление образцов кисломолочных продуктов с комплексом пробиотических культур. Как рассказали в НАН, в результате проведенных исследований «будут получены новые данные о сохранности и свойствах штаммов молочнокислых микроорганизмов и бифидобактерий, а также их комбинаций в состоянии анабиоза и после культивирования, параметрах получения кисломолочных продуктов в условиях космического полета».