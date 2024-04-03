Васильев день. Что можно и что нельзя делать 4 апреля 2024 года

Василий открыто продолжал свою проповедь, обличая ариан, за что стал жертвой преследований и подвергся истязаниям как человек, якобы опасный для государства. Для отвращения святого Василия от православия к нему были приставлены два отступника — Елпидий и Пегасий. Однако святой остался непоколебим и за это снова подвергся мучениям. Когда же в город Анкиру прибыл император Юлиан Отступник, святой Василий на суде перед ним мужественно исповедал Христа, а императора обличил за отступничество. Его ужасно мучили, но святой словно уснул сладким сном, предав душу свою в руки Божии.