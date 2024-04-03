Васильев день. Что можно и что нельзя делать 4 апреля 2024 года

4 апреля 2024 года чтится память священномученика Василия Анкирского. На Руси этот день получил название Василий Теплый. В этот день, посвященный солнцу, обязательно печь и есть перед каждым приемом пищи калачики, символизирующие небесное светило.
Кто такой Василий Анкирский?
Василий Анкирский жил в IV веке. Он сначала работал врачом. Со временем он стал священником, а позднее епископом Анкиры Галатийской (современная Анкара). Во время широкого распространения арианской ереси он призывал свою паству твердо держаться Православия. За это Василий был лишен священнического сана местным арианским собором, но на Палестинском Соборе 230 епископов он был восстановлен в сане пресвитера.
Василий открыто продолжал свою проповедь, обличая ариан, за что стал жертвой преследований и подвергся истязаниям как человек, якобы опасный для государства. Для отвращения святого Василия от православия к нему были приставлены два отступника — Елпидий и Пегасий. Однако святой остался непоколебим и за это снова подвергся мучениям. Когда же в город Анкиру прибыл император Юлиан Отступник, святой Василий на суде перед ним мужественно исповедал Христа, а императора обличил за отступничество. Его ужасно мучили, но святой словно уснул сладким сном, предав душу свою в руки Божии.
Что можно делать 4 апреля 2024 года?
— Продолжается Великий пост. Но 4 апреля — это четверг, поэтому можно есть горячую постную пищу с растительным маслом.
— Принято печь калачики, символизирующие солнце. С них полагалось начинать в день Василия Теплого любой прием пищи.
Что нельзя делать 4 апреля 2024 года?
— Нельзя выносить мусор из дома.
— Нельзя стирать и особенно вывешивать белье на улице.
— Нельзя вязать и шить.