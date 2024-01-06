Вам снова захочется оливье. Послушайте, как аппетитно чавкает Король Финик
Выдра Финик из Ленинградского зоопарка поедает новогодние угощения.
Выдра Финик из Ленинградского зоопарка поедает новогодние угощения.
Ленинградский зоопарк показал, как проводит новогодние выходные выдра Финик. Особое удовольствие в эти морозные дни «Его величеству» доставляют лакомства. Это доказывают звуки из вольера, которые записали сотрудники. Видео зоопарк публикует 6 января.
Специалисты заверили, что зверек прекрасно проводит время — «вальяжно плавает на спине, не стесняясь демонстрировать все свои достоинства», купается в личном бассейне, рисует дорожки пузиком на снегу и ест по расписанию.
«Финик поздравляет вас с наступающим Рождеством и надеется, что ваши праздничные угощения такие же вкусные, как и его сегодняшняя рыбка», — говорится в сообщении.
На кадрах слышно, с каким наслаждением и аппетитом Финик поедает лакомства. Хруст и чавканье умилили поклонников зверька, а также вынудили вернуться за праздничный стол.
Выдра — вид хищных млекопитающих из семейства куньих. Этот зверь ведёт полуводный образ жизни, а его излюбленная пища — рыба, хотя он может поедать и лягушек, и водных беспозвоночных. В России выдры встречаются повсеместно, в том числе на Крайнем Севере в Магаданской области, на Чукотке.