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14:39 (мск), источник: Фонтанка

Вам снова захочется оливье. Послушайте, как аппетитно чавкает Король Финик

Выдра Финик из Ленинградского зоопарка поедает новогодние угощения.

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Ленинградский зоопарк показал, как проводит новогодние выходные выдра Финик. Особое удовольствие в эти морозные дни «Его величеству» доставляют лакомства. Это доказывают звуки из вольера, которые записали сотрудники. Видео зоопарк публикует 6 января.

Специалисты заверили, что зверек прекрасно проводит время — «вальяжно плавает на спине, не стесняясь демонстрировать все свои достоинства», купается в личном бассейне, рисует дорожки пузиком на снегу и ест по расписанию.

«Финик поздравляет вас с наступающим Рождеством и надеется, что ваши праздничные угощения такие же вкусные, как и его сегодняшняя рыбка», — говорится в сообщении.

На кадрах слышно, с каким наслаждением и аппетитом Финик поедает лакомства. Хруст и чавканье умилили поклонников зверька, а также вынудили вернуться за праздничный стол.

Выдра — вид хищных млекопитающих из семейства куньих. Этот зверь ведёт полуводный образ жизни, а его излюбленная пища — рыба, хотя он может поедать и лягушек, и водных беспозвоночных. В России выдры встречаются повсеместно, в том числе на Крайнем Севере в Магаданской области, на Чукотке.

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