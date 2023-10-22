«Вам положена выплата на роды»: Юрист раскрыл, как мошенники наживаются на беременных

В первых трёх преступники просят беременных перевести им деньги под каким-либо предлогом. Различия составляют лишь методы обмана. В одном женщине, которая «нашла» подработку, просят заплатить перед получением зарплаты «страховочный взнос». В другом — просят оплатить энную сумму перед тем, как мошенники предлагают получить «помощь от государства». Для этого часто применяется рассылка сообщений с текстом «Вам положено 50 тысяч от государства на роды». Кроме того, порой злоумышленники просят отдать деньги за определённый бизнес-тренинг успешной женщины в положении, которого не предоставят.

В четвертом случае, по словам специалиста, злоумышленники прописывают в объявлении о работе липовые условия. Например, женщинам обещают должность логиста, а по факту вывозят в спальный район и учат навязывать людям насосы и фильтры для воды.

Одна из самых распространённых схем мошенников — обналичивание материнского капитала, которой охотно пользуются многие жертвы. Юрист напомнил о том, что такой метод является незаконным и рассказал, как всё-таки избежать обмана.

«Старайтесь выяснить все условия работы заранее. И если в них фигурируют взносы и прочие оплаты, которые нужно сделать, чтобы получить доступ к рабочему месту, материалам или заработанным деньгам, сразу отказывайтесь. Либо если оформление не предполагает официального заключения трудового договора или договора гражданско-правового характера. Без этих документов отстоять свои права и доказать обман будет сложно», — заключил Канов.

Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьёв рассказал, что телефонные мошенники всё чаще начали использовать схему обмана с СМС-сообщениями о необходимости погасить задолженность за проезд по платной трассе. По словам специалиста, на сегодняшний день наблюдается достаточно высокая уязвимость баз данных, связанных с банками, различными социальными вопросами и с информацией о владельцах автомобилей.